Kevin Durant è felice di superare Allen Iverson nella lista dei marcatori

BOSTON – La star dei Nets Kevin Durant ha detto che “significa il mondo” per lui mentre ha superato l’Hall of Famer Allen Iverson per il 25 ° posto nella lista dei marcatori della NBA durante la vittoria di Brooklyn. 123-104 sui Celtics qui al TD Garden mercoledì sera.

Durant ha detto dopo aver segnato 21 punti per i Nets migliorando la leadership 14-5 nella Eastern Conference.

Immagine: Getty.

“Volevo essere come loro. Volevo essere nella NBA come loro e avere un impatto in campionato come loro. Quindi Iverson era il Pantheon per me. Uno di quei ragazzi che emulo ogni volta che uscivo e Ho giocato con i miei amici. I miei amici. Tutto surreale. Ho immaginato che sarei stato in campionato e avrei avuto un’idea… ma farlo è una cosa molto speciale”.

Per Durant, il significato di trasferirsi a Iverson è duplice. Non solo era un ragazzino quando Iverson ha debuttato sulla scena NBA nella stagione 1996-97, ma è cresciuto nell’area di Washington, D.C., guadagnandosi un posto in prima fila nelle imprese dell’Iverson College di Georgetown.

Crescendo, ha detto Durant, anche quando giocava per le sue squadre d’infanzia, ha comunque cercato di emulare la firma Cross di Iverson.

“Sono diventato davvero un grande fan di Iverson, ovviamente, come tutti gli altri nel suo anno da rookie. Ma vederlo a Georgetown e giocare per l’allenatore [John] Thomson e tutta la cultura che hanno costruito lì è stata una grande parte di questo. ha detto Durant. Ma una volta entrato in campionato, aveva giocatori… Ero centrale e una forza in avanti per la mia giovane squadra, e stavamo tutti attraversando i lunghi, doppi cross. Ha colpito molte persone.

“Quindi entrare nella lista e stare con alcuni dei grandi in quella lista è fantastico. Devo andare avanti”.

Durant, che ha battuto Iverson con il suo primo canestro mercoledì sera e ha la possibilità di entrare tra i primi 20 marcatori di tutti i tempi in questa stagione, i Nets hanno mantenuto la loro striscia vincente di recente con una prestazione contro i Celtics (10-9), che è entrato in partita con vittorie in otto partite su 11 prima di essere… Perde fino a 29 punti a Brooklyn.

Ad aggiungere un ulteriore livello di soddisfazione alla vittoria di Durant è stato affrontare Im Odoka, l’allenatore dei Celtics che è stato assistente allenatore sia con i Nets la scorsa stagione che con il Team USA sotto Greg Popovich quest’estate. Durant ha ammesso che c’erano state delle chiacchiere “amichevoli” tra i due durante il match, e che vincere qui a Boston è stato ancora più dolce perché Odoka era dall’altra parte.

“L’anno scorso e durante le Olimpiadi, io e io ci siamo avvicinati”, ha detto Durant. “Quindi parla solo di spazzatura amichevole. Voglio dire, parla molto con me. Sì, quindi aiuta, penso che ci sia una competizione tra noi due squadre. Saremo tutti alla fine della stagione”.

“È stato bello battere Im. Sono entusiasta di venire qui e vincere a Boston. È un posto difficile in cui giocare. Ma ora che sono un allenatore, è ancora più dolce”.

I Nets, che sono sorprendentemente sesti nella NBA nella classifica difensiva, hanno afferrato Boston al 37,4% dei tiri complessivi e 11 su 48 da una gamma di 3 punti, tra cui l’attaccante della stella di Boston Jason Tatum e Jaylene Brown che hanno terminato 9 su 31 da e 1 su 17 su un intervallo di 3 punti.

“Non è affatto spaventoso”, ha detto Brown, che è stata una decisione a tempo di gioco mentre continua a riprendersi da uno stiramento al bicipite femorale che gli è costato otto partite prima di tornare lunedì con una vittoria sugli Houston Rockets. “Abbiamo giocato bene a basket e dobbiamo continuare a giocare bene.

“Non possiamo permettere che questa sconfitta detti le prossime quattro, cinque, sei o sette partite. Dobbiamo recuperare. È quello che fanno le buone squadre”.

La prestazione difensiva di Brooklyn, insieme ai Nets che tirano oltre il 50 percento dal campo e realizzano 14 su 35 da 3, hanno spinto James Harden a chiamare mercoledì la partita più completa della stagione di Brooklyn.

“Assolutamente”, ha detto Harden, che ha chiuso la partita con 20 punti, sette rimbalzi, 11 assist e due palle recuperate. “Voglio dire, finora. Sono state solo 20 partite o giù di lì. Ma finora, sì, e possiamo continuare a costruire su questo”.

Ora, Brooklyn è tornato a casa con i Phoenix Suns, una delle due squadre, insieme ai leader della lega Golden State Warriors, con un record migliore dei Nets finora in questa stagione. Ma mentre la partita della scorsa settimana a Brooklyn tra Warriors e Nets ha portato a una vittoria asimmetrica per Golden State, Durant ha sottolineato che la partita di sabato, vittoria o sconfitta, non è poi così importante in termini di mostrare dove sono le reti. Fermare.

“Valutiamo la nostra identità ogni giorno”, ha detto Durant. “Sappiamo che queste squadre stanno arrivando e stanno giocando bene. Ma questo novembre. Voglio dire, tutte le squadre vogliono essere in buona forma in quel round di metà stagione, dove iniziano i playoff.

“Non sto dicendo che vogliamo rinunciare a una partita, ma vincere o perdere, non credo che questo ci dica molto su dove stiamo andando come squadra, sai cosa sto dicendo? Ma ovviamente vogliamo per uscire e attenersi ai nostri principi e continuare a migliorare in queste cose. Outside Looking in, capisco i record e le narrazioni sui giochi e cose del genere. Ma non penso che possa dirci molto su cosa potrebbe accadere in futuro. “