Kevin Feige ha giustificato la sua decisione di non scegliere un altro attore per interpretare T’Challa nel MCU: “Era troppo presto”

Una delle prime cose su cui i Marvel Studios hanno costruito Black Panther: Wakanda per sempre è che questo film diretto da Ryan Coogler non introdurrà un remake di T’Challa dopo la morte di Chadwick Boseman, l’attore che ha interpretato il re del Wakanda in Captain America: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War S Vendicatori: Fine del gioco.

Ovviamente, questa decisione si adattava perfettamente al franchise dei Marvel Studios perché non specificava una premessa Black Panther: Wakanda per sempreMa rappresenterà anche il futuro della saga di Black Panther nel MCU.

In questo senso, durante una recente intervista al magazine imperoIl presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha giustificato ancora una volta la decisione di non scegliere un altro attore per interpretare T’Challa in questo popolare universo coeso.

“Sembrava troppo presto per fare un’altra selezione”, Nota Feige. “Stan Lee ha sempre detto che la Marvel rappresenta il mondo fuori dalla tua finestra. E abbiamo parlato di come ci sia un elemento umano e meraviglioso in tutto ciò che facciamo, nonostante sia straordinario e meraviglioso come i nostri personaggi e le nostre storie. Il mondo è ancora alle prese con la perdita di Chad. E Ryan lo ha riversato nella storia”.

Di più Marvel Studios

Come è stato finora rivelato, Black Panther: Wakanda per sempre Mostrerà come la Nazione Viktor sia in duello dopo la morte del suo re mentre in parallelo deve affrontare gli attacchi del vibranio.

In questo senso, Feige sottolinea che una volta che l’idea di scegliere un altro T’Challa è stata decisamente fuori discussione, Coogler si è concentrato esattamente su come la storia avrebbe potuto alzare il livello della saga.

“Le conversazioni erano incentrate su: cosa facciamo ora?” “E come possiamo portare avanti l’eredità di Chadwick e cosa ha fatto per aiutare Wakanda e Black Panther a diventare idee così brillanti, ambiziose e sorprendenti? Ecco di cosa si trattava.‘ rassicura il produttore.

Black Panther: Wakanda per sempre Sarà proiettato nelle sale durante il mese di novembre.