Kevin Feige non vuole che le voci portino alla delusione per la vera proposta di Spider-Man: No Way Home

Finora sono state rivelate solo un’anteprima e meno di una dozzina di immagini promozionali per Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa. Infatti, anche se ci stiamo avvicinando alla fine di ottobre, Sony deve ancora realizzare un poster per il prossimo film di Spider-Man.

In questo senso, sebbene la campagna promozionale Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa Probabilmente in uscita nelle prossime settimane, è chiaro che molta dell’eccitazione e dell’attesa che circondano il film lo hanno alimentato Voci e teorie sulla sua trama. Dopotutto, non sono state sollevate solo voci sul fatto che il sequel di Spider-Man: Lontano da casa Riporteranno Andrew Garfield e Tobey Maguire come la loro versione di Spider-Man, ma indicano anche il ritorno di Green Goblin di Willem Dafoe e persino l’apparizione di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil.

Ma finora nulla di tutto questo è stato confermato, e ogni giorno ci sono sempre più persone che credono che questa voce sarà solo la punta dell’iceberg per il film, il capo dei Marvel Studios ha deciso di fare una sorta di sanzione mentale.

Così, in un’intervista con Empire (via Libro dei personaggi), Kevin Feige Consumato l’enorme quantità di voci che circondano Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa Per provare a mettere dei bei vestiti intorno all’outlook del bar.

Di più Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa

“Le voci sono divertenti perché molte di esse sono vere e molte non lo sono”. ha detto Feige. “Il pericolo è quando giochi al gioco delle aspettative di volere che le persone siano entusiaste del film che andranno a vedere e non siano deluse dal film che non otterranno”.

Con tutte le voci e i presunti leak intorno a noi Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa È molto probabile che alcune delle speculazioni non si avverino o che il film si svilupperà in un modo diverso da quello che alcuni fan si aspettano. In questo senso, sembra che la cosa più importante che il testo di Feige abbia lasciato è che dovremo aspettare il prossimo film di Spidey come un’altra sezione della saga con Tom Holland in cui, oltre al riassunto della trama, verrà svelato il film. Identità segreta di Peter Parker, vedremo il dottor Strange e il dottor Octopus.

La prima del film Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa È ambientato il 17 dicembre negli Stati Uniti.