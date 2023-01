Kevin Sanchez e Manu Perogal hanno giocato pochi minuti nella vittoria della Spagna Under 18 in Italia.

Notizie: TRUE / ANOSACANTEIRA / Juvenil-A / Juveniles / PORTADA

Kevin Sanchez e Manu Perogal affrontano l’Italia in amichevole questo pomeriggio al Centro Tecnico della Federcalcio Italiana di Cavarciano.

L’amichevole segna l’esordio in nazionale del terzino sinistro Manu Perrogal (Sada, 12 gennaio 2005) nella rosa di Manuel Pablo, all’#ANOSACANTEIRA dal primo anno di Benjamin. Entra nella sua decima stagione ad Abekondo.

Manu Perogal è entrato nella ripresa per sostituire Kevin Sanchez nell’undici titolare spagnolo.

Lo scontro è andato alla Spagna (1-3), che ha dominato le azzurre dall’inizio alla fine ed è stata, quindi, discretamente vincitrice.

I due giocatori nazionali torneranno ad A Coruña nelle prossime ore per mettersi a disposizione della loro squadra Juvenil A, che sabato alle 15:45 farà visita all’Atlético Perines allo stadio Vicente Miera di Santander.

In questa stagione Kevin Sanchez ha già disputato due amichevoli con l’Under 18 contro la Svizzera al Ciudad del Futbol di Las Rosas; Il cadetto Jose Rey ha vinto la competizione Under 16 Football Federation Cup, che ha visto la partecipazione di un altro cadetto blu e bianco, Pablo Garcia, con gli Under 15.