Keylor lascia il silenzio e appare in contrasto con l’alternanza con Donnarumma

Di solito il costaricano non parla del suo rapporto con l’italiano che ha saltato la partita contro. Reims dopo la comparsa del disagio muscolare

Stagione 2021-2022 in Parigi Saint Germain Inizia a entrare nel suo stato finale come portiere costaricano Keylor Navas Continua ad essere il portiere della nazionale francese con più minuti, nonostante l’intensa competizione con l’italiano, Gianluigi Donnarumma.

Navas e Donnarumma si salutano nel riscaldamento del Paris Saint-Germain John Perry/Getty Images

Passarono i mesi e il portiere costaricano, che di solito non affrontava il tema della competizione con lui Gianluigi Donnarumma Ha rotto la classifica e ha parlato a lungo di cosa significa giocare al fianco del miglior portiere del 2021 secondo The Best Awards.

“Per noi è una stagione molto competitiva. È una stagione molto competitiva”, ha detto Navas in zona mista dopo una vittoria per 4-0 Parigi Saint Germain Davanti a Reims.

Il costaricano è andato oltre e ha detto che il livello dei portieri fa venire voglia di giocare ogni minuto a disposizione, motivo per cui sta diventando sempre più difficile accettare la rotazione scelta da Mauricio Pochettino nella partita. Parigi Saint Germain.

“Penso che a entrambi piaccia giocare sempre per aiutare la squadra. Ha concluso che dobbiamo cercare di conquistare la posizione ogni giorno, lavorare e farci notare dall’allenatore in modo da poter giocare di più”. Keylor Navas.

Durante tutta la stagione, Keylor ha giocato 18 partite, più di Donnarumma di cinque, e le squadre nelle partite a cui ha partecipato di più il Costa Rica sono state viste principalmente nel campionato francese, su 22 partite, Navas ha giocato 13 partite, mentre Gigio ne ha giocate 9 . .