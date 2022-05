Keylor Navas è stato invitato al lussuoso Gran Premio di Monaco di Formula 1

Tico era presente a Montecarlo per poter testimoniare i sentimenti di competizione riconosciuti in tutto il mondo

Guardare dal vivo i migliori piloti del mondo non è un’opportunità quotidiana per te, che si tratti di fan, VIP dello sport mondiale o qualcuno come Keylor Navas Non ha fatto eccezione, perché il tico è stato preso domenica al Gran Premio di Monaco Formula 1.

con sua moglie Andrea Salas E i suoi amici, Navas, visitò Montecarlo dove fu ricevuto come un ospite importante.

In una trasmissione Instagram rilasciata da Salas, sono stati visti camminare e guardare i concorrenti mentre elaboravano i dettagli per uscire sul circuito della competizione per dare tutto per le loro squadre.

Keylor Navas era a Monaco con la moglie Andrea Salas. Incorpora il tweet

Per poco più di 20 minuti, è entrato e ha osservato lo staff di ogni squadra preparare i veicoli mentre i migliori concorrenti erano in pista per trovare la posizione migliore nell’evento, alcuni esperti di auto lo hanno persino chiamato per fare una foto con lui, tra cui un ufficiale del Team Alpha Tauri e il Team Principal della Red Bull Christian Horner.

Con notevole emozione dopo aver assistito a questo evento, Keelor ​​ha osservato da vicino Carlos Sainzun pilota Ferrari, per poi andare dove si trovavano i rivali della Red Bull non potendo evitare la sorpresa quando ha potuto osservare da vicino l’olandese. Max Verstappen.

“C’è Verstappen”, è stato il commento fatto da Keylor Navas alla moglie e ammirano da vicino l’attuale campione del mondo.

Il portiere è in vacanza in questo preciso momento dopo aver chiuso la stagione con il Paris Saint-Germain, dove ha vinto il titolo Lega francese 1 Dalla Francia è previsto il rientro tra pochi giorni quando si unirà alla nazionale costaricana per affrontare lo spareggio intercontinentale contro. Nuova Zelanda.