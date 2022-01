Kia EV6 riduce il suo prezzo di € 14.125 con questo sconto

Il 2021 ci ha portato una discreta quantità di Modelli 100% elettriciAlcuni sono persino progettati per avvicinare finalmente la mobilità elettrica al grande pubblico. Il modello che incarna perfettamente questa idea è Kia EV6, che presentava design audace, qualità e prestazioni in un interessante modello elettrico.

Un modello il cui ambito parte originariamente 46.450 euro, ma con l’arrivo di 2022 Kia voleva abbassare ancora di più il suo prezzo in un momento tipico per le vendite come il prezzo attuale e questo presuppone Sconto di almeno 14.125 euro, lasciandolo ad un prezzo ufficiale di partenza di 32.500 euro Il che significa che il suo prezzo è molto interessante, soprattutto se teniamo conto che è di ultima generazione elettrica.

L’elettricità è ben attrezzata e ha buoni vantaggi

A questo prezzo possiamo goderci la versione entry Kia EV6125 kW RWD aria, un modello che, come tutti i modelli dell’azienda sudcoreana, si distingue per il buon rapporto qualità-prezzo, che prevede, per la sua meccanica, un motore elettrico posto sull’asse posteriore che già offre 170 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima. Questa formula pur essendo la più “modesta” della gamma EV6 ci fa infatti risparmiare da 0 a 100 km/h 8,5 secondi E cosa c’è di meglio, l’indipendenza 394 km WLTP Grazie alla sua batteria 58 kWh, che possiamo anche ricaricare solo fino all’80% della sua capacità 18 minuti.

E se la parte meccanica ci dà davvero garanzie, allora non è lontana anche a livello di attrezzatura. Include finitura aria-in Equipaggiamento standard Sorveglianza digitale da 12,3″ con sistema di infotainment con navigazione, compatibilità Android Auto e Apple CarPlay Display da 12,3″, caricatore wireless, caricatore USB, climatizzatore Dual-Zone, telecamera posteriore, sensori di parcheggio, volante con chiave, freno a mano, tergicristalli automatico, ripiegabile elettricamente specchietti, accesso e avviamento senza chiave, vetri oscurati, cerchi da 19 pollici, fari e piloti a LED. Né rinuncia a una sezione di sicurezza completa che include sette airbag, ESP, cruise control adattivo con Stop & Go, rilevatore di fatica, frenata di emergenza indipendente con riconoscimento pedoni, prevenzione collisioni in avanti agli incroci, lettore di segnali stradali, chiamata SOS, Save the path .

Solo nel mese di gennaio

Per poter scegliere questa interessante offerta di 14.125 euro e godere di tutto questo a 32.500 euro, sarà necessario scegliere Piano in tre mosse Un finanziamento minimo di 17.000 euro con un soggiorno minimo di 36 mesi. Certo, dovrai sbrigarti perché sarà solo disponibile Durante il mese di gennaio.

