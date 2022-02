Kiko Sagardia, il nuovo Cavani

Francesco Sagardia (19, Uruguay) è l’unico giocatore straniero della rosa Under 20 dell’Independiente del Valle. L’attaccante è rimasto in Ecuador per un breve periodo dopo aver lasciato il Defensor Sporting all’inizio del 2022, da quando ha deciso di firmare per una delle migliori cave del Sud America. Ora gioca brillantemente nella Copa Libertadores Sub-20 ea marzo giocherà il campionato di seconda divisione.

Non avrebbe potuto iniziare il suo anno calcistico in modo migliore per la sua capacità di segnare. Attualmente, l’attaccante uruguaiano Ha quattro gol in tre partite Da Libertadores Sub 20. Caracas, Sporting Cristal, nella prima fase, e Guarani nella semifinale di ieri, con una doppietta., le sue vittime in questa competizione in Sud America. I suoi gol hanno aiutato l’Independiente del Valle in rotta verso la finale, che si svolgerà il 20 febbraio al Banco Guayaquil.

In ciò Doppia semifinale contro GuaraniL’uruguaiano ha segnato il suo primo gol 11 anni fa, e nel secondo ha respinto un difensore dentro l’area, poi ha lasciato da parte il portiere avversario, realizzando così il primo gol.

a Kiko Sagardia è già stato paragonato a Edison Cavani e Non solo per le sue esultanze in quanto il giovane imita il suo connazionale, ma per il suo modo di giocare in campo. In un certo senso, assomiglia all’attaccante del Manchester United Soprattutto quando si avvicina all’area di gara, è anche un vero assassino. Inoltre, i suoi movimenti con e senza palla e la sua lettura del gioco sono simili.

Lo stesso giocatore ha ammesso che Cavani è il suo idolo e quindi festeggia i suoi gol allo stesso modo. “La prima volta che l’ho fatto è stato al Defensor Sporting e nelle giovanili dell’Uruguay. Se segnerò un altro gol lo festeggerò allo stesso modo”Dopo quella partita, Kiko Sagardia ha commentato. Ha anche molte somiglianze con il Manchester United perché sono entrambi di Salto, una città situata nel nord-ovest del paese, e hanno iniziato la loro carriera calcistica a Montevideo. Cavani ha giocato con Danubio e Sagardia per il Defensor Sporting.

L’Independiente del Valle accederà alla terza finale consecutiva della Copa Libertadores Sub-20 Dopo ho partecipato alle sei edizioni in cui il concorso era presente. E lo farà dopo che Guarani se ne sarà andato per strada. La nazionale ecuadoriana difenderà il titolo contro la rivale Penarol in finale.