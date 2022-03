Kim Kardashian parla della sua relazione con il comico Pete Davidson | persone | intrattenimento

Kim Kardashian Ho deciso di parlare francamente di corteggiare il comico americano Pietro Davidson (Sabato sera in diretta), per dire ai suoi follower che potranno vedere tutto sul suo sito nuova serie di realtà Kardashianche condividerà con la sua famiglia, sul canale flusso Hulu, dal 14 aprile.

Ovviamente la donna d’affari di 41 anni lo ha chiarito Davidson, 28 anni, non si è iscritta con lei per apparire nello show. “Non mi oppongo. È solo che non è quello che sta facendo. Ma se sei a un evento e lui se n’è andato, non chiederà nemmeno alle telecamere di fare marcia indietro”.

sì Promette di raccontare in uno degli episodi come si sono incontrati lei e Davidson E chi ha parlato con chi per primo, “E come è successo e i dettagli che tutti vogliono sapere; sono aperto a parlare e spiegherò tutto”.

Quando parla di Kanye West, Kardashian ha affermato che vivere sotto gli occhi del pubblico e avere disaccordi non è facile e che crede nel prendere le cose private. lo ha confermato Non pensare che verrà il momento in cui criticherà in TV il padre dei suoi figli. “Non sono io e non credo che mi farà sentire bene. Rispetto sempre quello che vedranno i bambini”.

Prima che la relazione finisse, West ha filmato diverse scene di Hulu.

“La verità è che saremo sempre una famiglia. Avremo sempre amore e rispetto l’uno per l’altro. E se non a volte, ci sono altri momenti super positivi. Penso che sia importante che le persone vedano che le cose non sono perfette tempo, ma possono migliorare”. (E il)