Kimmich contraddice Guardiola e Rodri: “Non sarò popolare…”

Mentre molti calciatori e allenatori non smettono di esprimere la loro preoccupazione per il crescente numero di partite, Giosuè KimmichCapitano della nazionale tedesca, Ha un atteggiamento molto diverso. Alcuni giocatori, come lo spagnolo Rodri prima di subire un infortunio ai legamenti crociati con il Manchester City, hanno addirittura minacciato di scioperare se il numero di partite avesse continuato ad aumentare, ma Kimmich non ha esitato a opporsi e ad essere sostenitore dell’accumulo di partite. A suo parere, Per lui giocare di più è entusiasmante e non crede che ridurre il numero delle partite sia la soluzione per evitare infortuni.

“Potrebbe essere un po’ impopolare da dire, ma Sono una di quelle persone che vogliono sempre giocare e a cui piacciono molti giochi. “Voglio davvero giocare queste partite della Nations League”, ha dichiarato Kimmich dal ritiro. Albero dell’uomo Nella città bavarese di Herzogenaurach. Per il giocatore del Bayern Monaco stare in campo è la cosa che gli piace di più, e ha aggiunto che preferisce una “settimana inglese” (con più partite) a una settimana normale, perché per lui è più divertente avere una competizione costante.

Nonostante il suo entusiasmo per il gioco, Kimmich ha ammesso che lo sforzo fisico può avere delle conseguenze:Gli infortuni muscolari sono sicuramente associati a esigenze elevate“, ha commentato. Ha però anche sottolineato che non tutti gli infortuni sono da attribuire a un gioco eccessivo, poiché spesso sono il risultato di “incidenti”, e ha aggiunto: “Anche le formazioni sono diventate un po’ più grandi. È possibile apportare ulteriori modifiche. “Non so se saresti meno infortunato se giocassi meno”.

Il punto di vista di Kimmich contrasta nettamente con quello della maggior parte dei suoi colleghi, che vedono l’aumento delle competizioni, come il nuovo formato della Champions League con più partite o il futuro Mondiale per club, come un rischio per la propria salute. Anche alcuni allenatori, ad esempio Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, si sono opposti al nuovo calendario. “La gente dice che i giocatori e gli allenatori con soldi non dovrebbero lamentarsi, ma non è tutto, è una questione di salute che i corpi devono recuperare per quattro o cinque giorni, ci sono voluti tre e ora due”, ha detto l’allenatore spagnolo Kimmich , suo ex studente al Bayern, non è della sua opinione.

