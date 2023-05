Kingdom Tears sul tuo Nintendo Switch

Zelda: Tears of the Kingdom sarà giocabile in digitale dalle 06:00 (ora della penisola spagnola) del 12 maggio.

Zelda: Lacrime del Regno

Più di sei anni dopo l’uscita di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Il sequel di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è ora disponibile per il download esclusivamente su Nintendo Switch. Big N ha attivato il pre-download del gioco che si apre venerdì prossimo, 12 maggio, quindi i giocatori che hanno preordinato il gioco tramite il Nintendo eShop possono iniziare a scaricare ora, anche se il software non può essere giocato per alcuni giorni.

La dimensione del download di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è di circa 16,2 GBAnche se si ritiene che il gioco riceverà un piccolo aggiornamento il giorno della sua uscita un po’ prima che la sua dimensione finale si sposti a circa 16.684 MB, che è la dimensione dell’ultimo gioco che riflette l’elenco del gioco sul sito Web di Nintendo. In questo modo, chi ha precedentemente scaricato il titolo adesso Potranno iniziare la loro nuova avventura con Link alle 06:00 (ora della penisola spagnola) Venerdì 12 maggio.

Poche ore fa, avrà luogo Nintendo Treehouse: Live, che fungerà da Evento pre-lancio di The Legend of Zelda: Kingdom’s Tearsdopo aver confermato un campione di quattro parti del gioco, incluso il materiale di gioco.

Così continua la storia di Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom inizierà su un’isola inesplorata che galleggia sopra Hyrule, ed è lì che si trova Link scoprirà le sue nuove abilità che userà durante la sua nuova avventura, poiché il regno ora non solo ha un terreno solido da esplorare, ma galleggia anche. Per quanto riguarda la storia del gioco, una delle più grandi teorie è stata recentemente sfatata quando sono stati rivelati una serie di filmati.