Kings League È così che DjMaRiiO ha celebrato la qualificazione di Ultimate Móstoles ai playoff della Kings League

ILsforzarsi Piazza Cobra Quest’ultimo giorno è stato incredibile e uno dei giochi che è stato vissuto più intensamente Derby Mostole. DjMaRiiO stava correndo il rischio di qualificarsi per i playoff perché una sconfitta avrebbe reso le loro opzioni molto difficili.

tanto Iker Casillas Come djmariio Si sono lamentati di varie azioni controverse durante la partita. Entrambi avevano un occhio per i dettagli, in particolare capo finale Perché la sua squadra ha giocato troppo oggi per poter giocare Girone di 16

Ultimate Móstoles è riuscito a sconfiggere l’1K FC con Cristian Obon come eroe principale e ha segnato due doppiette negli ultimi minuti che hanno scatenato il Follia allo stand DjMaRiiO. Seconda divisione complicata ma alla fine sono riusciti a certificare i file Arriva ai playoff In questo giorno 11 della tappa regolare.

11° turno Kings League (Division 2): Ultimate Móstoles 8-4 1K FC | il riassunto della partita

Gioca a Kings League Fantasy BRAND!

Kings League Fantasy MARCA è il fantasy ufficiale della Kings League, dove sarai il capo della tua squadra nei panni di Ibai Llanos, Casillas, Dj Mariio, TheGrefg o Kun Agüero. Crea la tua squadra e ottieni fantastici premi. Puoi scaricare il gioco su file Apple Store Come avviene in Play Store Androidcosì come giocare Versione web.