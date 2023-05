Kings League: il giorno 1 di Kings League InfoJobs è in diretta

Segui tutte le partite in diretta qui

Più di un mese senza feste Kings League InfoOfferte di lavoro, È stata una lunga attesa ma la Revolutionary Football League a 7 è tornata. Oggi dalle 16:00 tornano le vibrazioni e torna lo spettacolo Cobra Arena di Barcellona con il La seconda scissione fuori concorso.

Questa prima giornata inizierà alla consueta ora, a partire dalle Sono le 16:00s e lo farà con la scherma in mezzo Trunks e Fulmine Barcellona. L’incentivo principale sarà la visibilità Edgar Alfaro Uno dei migliori giocatori del campionato contro la sua ex squadra. Lo farai anche tu Marco Bellaz Da quando i calciatori si sono scambiati l’attrezzatura.

Avremo molte più riunioni oggi a causa di tutti i primi cambiamenti ‘mercato’ Dalla Lega dei Re. Sarà senza dubbio tra le altre grandi partite del pomeriggio Saiyans FC e Ultimate Mostoles alle 19:00 Squadre guidate TheGrefg e DjMaRiiO Si affronteranno in questo giorno di apertura del secondo split.

