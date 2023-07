Kings League Incredibile tensione nei quarti di finale della Kings League che finisce con lo sfratto

QuintoChe intensità abbiamo vissuto in questi InfoJobs sui quarti di finale della Kings League. Infatti, in due delle tre partite giocate in questa competizione maschile ce l’abbiamo fatta espulsione.

I giocatori sono andati al limite in alcune giocate e questo è stato evidente nella prima partita, specialmente sul Lulù. Giocatore Saiyan 12 In questo quarto di finale ha visto un doppio giallo. Il primo al 10′ di gioco contro un contropiede di xBuyer Team E il secondo cartellino al 26′ in contrasto su Velillas è arrivato in ritardo.

Lascia questa squadra TheGrefg con un giocatore in meno Cinque minuti dall’inizio del secondo tempo, che non li hanno aiutati a ribaltare il punteggio. Hanno anche subito un terzo gol e non hanno potuto evitare la sconfitta.

Lulu è stata espulsa nei quarti di finale della Kings League

Jose Segovia è impazzito con l’arbitro

Già nel secondo duello dei quarti di finale è stato quando abbiamo vissuto il momento più teso del pomeriggio. Proprio alla fine del confronto tra El Barrio e Jijantes FC giocatori di squadra Gerardo Romero Si lamentava spesso dei tempi supplementari, soprattutto José Segovia Chi è impazzito a lamentarsi con l’arbitro dopo il fischio finale: “Un minuto dopo Archie?” lui pianse Portiere del Giantes Dopo la vittoria del barrio.

L’arbitro gli ha mostrato il cartellino giallo ma lui ha continuato a protestare con commenti come questo: “È una vergogna assurda!” In quel momento si voltò e decise di buttarlo fuori. Viso Segovia Si stava arrabbiando sempre di più per la situazione.

Jose Segovia è impazzito dopo aver perso i quarti di finale: “È un peccato ridicolo”

Riepilogo dell’ultimo spettacolo dei Kings di oggi di G2A

In un programma Late Kings Show di G2A Discutiamo il meglio di ogni giorno Queens League Oysho e Kings League InfoJobs Con tutti i gol, le polemiche, le interviste e tanto altro. Vi lasciamo all’ultimo programma con i migliori degli ottavi di finale e i colloqui con Aronie González (Sayan FC), Marco Granaio (1K FC) e Ricardo Lopez (1K FC).