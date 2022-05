Kirby 64 The Crystal Shards è destinato al passaggio con il pacchetto di espansione online per Nintendo Switch

C’era tanta voglia di festeggiare Kirby 30° anniversario, e ammirazione 2,65 milioni di copie vendute Appena rilasciato Kirby e la terra dimenticata Sono la migliore prova di ciò. Naturalmente, non dovrai più aspettare per intraprendere nuove avventure con l’audace eroe rosa: Kirby 64: Frammenti di cristallo Arriverà su Nintendo Switch prima della fine del mese. più concretamente, 20 maggio prossimo.

Uscito nel marzo 2000, Kirby 64: Frammenti di cristallo È stata la prima apparizione in 3D della saga Nintendo HAL Laboratory, anche se in verità ne abbiamo già visti parecchi. goloso Giochi sull’N64 di Super Smash Bros. Tutto sommato, la cartuccia è stata in grado di trasferire la magia dei precedenti computer desktop e laptop in una nuova dimensione.

Da qui una nota: come per il resto dei giochi N64 su Nintendo Switch, Kirby 64: Frammenti di cristallo Sarà disponibile solo tramite Pacchetto di espansione online per Nintendo Switch, quindi non lo troverai nell’eShop in vendita separatamente. D’altra parte, per il prezzo che la differenza costa quando prolungherai i contenuti dell’abbonamento, avrai accesso alla migliore console Nintendo a 64 bit.

A titolo di chiarimento, è possibile acquistare un abbonamento di 12 mesi a Nintendo Switch Online insieme al pacchetto di espansione per circa 39,99 €. E nel caso in cui ci sia un piano familiare annuale migliore da condividere con un massimo di 8 account, il prezzo finale sarà comunque 69,99 euro.

Avventure 3D e divertimento extra su quattro controlli

Kirby 64: Frammento di cristallos è uno di quei classici che non viene ricordato abbastanza durante la lunga carriera di Kirby nei videogiochi. titolo, a differenza di altri eroi Nintendo come Mario o Link, Rifiuto L’idea di essere rivoluzionaria nella N64 per ampliare il catalogo delle cartucce da tavolo utilizzando La magia universale dei classici della casa. Qualcosa che, in un certo senso, lo rendeva alquanto frainteso.

Questo è il momento giusto Kirby 64: Frammenti di cristallo Venendo sugli scaffali, eravamo abbastanza abituati ai giochi 3D e la console Nintendo stava prendendo del tempo per essere naturalmente sostituita da veri e propri fantastici giochi, quindi la domanda non era come sfruttare la console, ma il personaggio stesso in questo nuovo avventura. Nonostante abbia sbagliato decente, Hal ha tirato fuori grandi idee dal suo cappello che lo hanno trasformato in Un titolo molto speciale.

Innanzitutto lo sviluppo dei livelli Kirby 64: Frammenti di cristallo È ancora in due dimensioni a livello giocabile, nonostante gli scenari siano creati in 3D. Ora, come eccezione, abbiamo combattimenti contro i nemici finali.

D’altra parte, HAL ha introdotto un’ulteriore varietà di giochi consentendo a Kirby di farlo Assorbi due tipi di abilità per la prima volta e mescolale Crea nuovi tipi di autorizzazioni di copia. Possiamo anche combinare abilità dello stesso tipo per renderne una più potente.

Ma, in aggiunta, le quattro porte di controllo della console sono state utilizzate per offrire alternative alla storia principale attraverso tre Divertenti giochi secondari.

Come spesso accade nei giochi di eroi rosa, Kirby 64: Frammenti di cristallo È un gioco relativamente breve e molto semplice, ma ciò non lo rende meno divertente e interessante. Soprattutto per i più piccoli della casa che non sono abili con i controlli.

È logico che entrare a far parte della lineup dei classici giochi per N64 senza costi aggiuntivi sia molto più di una richiesta in più per i possessori del Nintendo Switch Online Expansion Pack: è un segno inconfondibile che è ora di riprendere da dove ci eravamo interrotti. O essere invaso da lui Suggerimento di gioco semplice ma divertente.