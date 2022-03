Kirby festeggerà il suo 30esimo compleanno con un concerto online: quando e come vederlo gratis

Nintendo ha annunciato il rilascio di festa commemorativa Per celebrare il trentesimo anniversario di Kirby. Mancano solo pochi giorni alla premiere di Kirby e la terra dimenticata per Nintendo Switch, il personaggio tanto amato farà la sua comparsa il giorno successivo. 11 agosto Questo spettacolo con “Big Band” al Tokyo Garden Theatre nella capitale giapponese. Vi diciamo quando è e come possiamo vederlo dal vivo assolutamente GRATIS.

Kirby’s 30th Anniversary Music Festival: data, ora e come guardarlo online

concerto Festival musicale per il 30° anniversario di Kirby Successivamente sarà trasmessa in diretta 11 agosto dalle 10:00 (ora della penisola spagnola) Completamente gratuito. Nintendo. Per vederlo, devi solo raggiungere Il canale YouTube ufficiale di Kirby e unisciti al flussoche sarà abilitato quando si avvicina la celebrazione dell’evento.

L’evento musicale ci permetterà di godere miscugli originali Quello che abbiamo sentito nei videogiochi di Kirby in tutti questi tre decenni; Un esercizio di nostalgia che ci farà ricordare tanti ricordi con i professionisti della musica come maestri delle celebrazioni. Inoltre, un enorme schermo LED mostrerà Kirby in movimento, prevedibilmente accompagnato dalla sequenza di titoli che ascoltiamo in ogni momento. Presto sapremo maggiori dettagli.

Parallelamente, Nintendo ha pubblicato un’utile introduzione a Il concerto di Kirby nel 2017quando hanno tenuto 25 anni di personalità. Il video di apertura, eseguito dalla Tokyo Philharmonic Orchestra, dura solo due minuti e lo potete vedere qui sotto. semplicemente fantastico.

Prossima fermata, Kirby e la terra dimenticata su Nintendo Switch

Kirby e la terra dimenticata Questo è in vendita 25 di marzo esclusivamente per Interruttore In forma fisica e digitale. È ora disponibile Demo gratuita tramite eShop Con i primi tre livelli del gioco. Sarà il titolo che aspettavamo da tanti anni? Tra pochi giorni lo sapremo.

Caratteri | Kirby; nintendo