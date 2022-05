Kiss riunisce 60.000 spettatori per il suo concerto a San Paolo

Bacio Ha raccolto 60.000 spettatori al loro concerto di ieri a Parco Allianz Da San Paolo (Brasile). Un personaggio rivelato dallo stesso Gene Simmons. “San Paolo, Brasile, siete stati in 60.000 stasera. Una notte indimenticabile”dice Simmons.

Lo stesso Simmons ha condiviso una splendida foto dello stadio scattata da un drone, oltre a due piccoli video che lo spiegano Dirlo a voce alta S beth.

Palloncino di saluto di Jane Simmons

Palloncino con grande sipario in onore di Jane Simmons da Bacio È stato girato pochi giorni prima della cabina di pilotaggio di un aereo su un volo in Brasile. L’oggetto sorprendentemente volante è stato visto in aria a circa 6000 metri di altezza, attirando l’attenzione anche del protagonista su un tributo così speciale.

Consiglio di guardare questo video dalla cabina di pilotaggio di un jet a 20.000 piedi (6.096 metri) in aria. Non crederai a quello che vedi”lo stesso Gene Simmons fa notare nel suo racconto Twitter.

Questi palloncini possono rappresentare un serio pericolo per gli aerei, osserva Scott Pittman, pilota e co-conduttore di The Layover in Youtube. “Sono palloncini d’onore che di solito si vedono in Brasile e in Sud America. Sono un vero pericolo per gli aerei e noi piloti dobbiamo essere molto vigili. Di recente ne ho evitato uno nell’area di San Paolo”Bateman rivela.

Bacio Siamo immersi nel bel mezzo del tour sudamericano della “End of the Road”, iniziato in Cile e ora continua in Brasile.

