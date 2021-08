Kisses Anytime: la figlia di Carlos Vives con Mao e Ricky Surprise in un video musicale con suo padre

Vincitore di più GRAMMY®, Carlos VivesAggiunge il suo talento al duo venezuelano Tu vuoi Ricky In “Kisses at Any Time”, una canzone farà parte del suo tanto atteso album Compiana 2. La canzone allegra, che porta un messaggio di amore e positività, è il debutto musicale per la figlia del cantautore colombiano, Lucy Vives. Il tema è ora disponibile su tutte le piattaforme di musica digitale.

“Kisses At Any Time” è la prima collaborazione tra Carlos Vives NS Tu vuoi Ricky, dove si mostra ancora una volta il legame culturale che esiste da sempre tra Colombia e Venezuela. Indubbiamente, il risultato sarà un colpo sicuro che abbatterà le barriere linguistiche e generazionali.

La gioia di Vives si riflette in tutto ciò che fa, così come mostra l’amore che prova per le sue radici; Ciò è dimostrato ancora una volta nel video musicale di “Kisses At Any Time”. Girato da Mestiza Films nella città natale di Vives, Santa Marta, nel video appare Luciae voglio NS ricky cercare Carlos Vives Un viaggio pieno di colori, vita e panorami mozzafiato. Mostra la bellezza della sua terra, registra video di Carlos Vives in vari siti come Playa Blanca, Bahia Concha E le strade del quartiere simbolico piccolo pesceDov’è la leggenda del calcio colombiano Carlos ‘El Pibe’ Valderrama Appare in particolare.

Video: “Bacio in qualsiasi momento”

“È stata un’esperienza divina collaborare con Mao, Ricky e Lucy e comporre musica insieme… Lo abbiamo a Santa Marta, al mare, in montagna, nelle piantagioni di banane“È stato molto emozionante a Biscuitto”, ha detto Vives.

‘i baci arrivano in qualsiasi momento’ dopo il successo dibella canzoneInsieme all’artista di fama mondiale e plurivincitore di GRAMMY®, Ricky Martine #2 a livello globale in direzioni Youtube Ha stabilito una tendenza in 18 paesi oltre ad essere uno dei preferiti di iTunes in 19 paesi. Allo stesso modo, ha debuttato nella Top 50 nella classifica Hot Latin Songs di Billboard e nella classifica Hot Song di Monitor Latino. Vale la pena notare che la canzone ha già più di 100 milioni di copie aggregate tra le piattaforme di musica digitale.

come una lettera d’amore Porto Rico, in un Brooklyne il nuovo La comunità è stata influenzata da un progetto murale comunitario ispirato a “Canción Bonita”. Il progetto murale è stato creato per onorare il patrimonio culturale dell’isola e della sua gente, nonché la solidarietà tra i latinos. Il murale è stato presentato anche a New York City, Vives ha ricevuto la buona notizia che la canzone è stata certificata disco di platino in Spagna e negli Stati Uniti.

accanto a, abitare Condividi il suo talento nella nuova produzione di Walt Disney, Encanto, che include la canzone originale eseguita da “Colombia, Mi Encanto”. A proposito di questa canzone, Vives ha espresso “…È una celebrazione della magica diversità della Colombia Non vedo l’ora di vedere come la musica si fonde con le immagini e i personaggi ispirati alla magia dei colombiani”.

Il successo del suo album Cumbiana ha dato a Carlos Vives molte ragioni per continuare questo percorso musicale e nella sua costante ricerca di connettersi con le radici della musica colombiana. 27 e 28 agosto Sarà presentato in Teatro di Hollywood accanto a Gustavo Dadamel e il Filarmonica di Los Angeles, che segna il primo concerto del suo tanto atteso tour dopotutto vivendo in Nord America (Stati Uniti e Canada).

Da parte loro, Mao e Ricky, dopo il loro album “Refresh”, che ha raccolto più di 100 milioni di copie, continuano a sorprendere successi come “3 de la Mania”. Oltre alla loro recente partecipazione come allenatori in NON VINCERE BAMBINI MESSICO, Di fatto voce argentinaOltre al loro tour quest’anno che li porterà nelle principali città di Stati Uniti, Messico e Argentina.