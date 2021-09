Kit Harington rivela quanto sarà importante il suo misterioso personaggio dopo “Eternals” della Marvel

L’attore di successo che ha dato la vita Jon Snow occupazione ‘Game of ThronesSul grande schermo, questa volta nel mondo dei famosi supereroi. Kit Harrington darà vita a Cavaliere Nero, Chi sarà uno dei protagonisti dell’ultimo progetto di meraviglia.

“eternitàDiretto dal vincitore dell’Oscar Chloe Chow. Dopo aver completato la terza fase del MCU, i fan sono curiosi di sapere cosa otterrà nuova era di supereroi.

Nei fumetti, il personaggio di Kate, Dean Whitman, È un essere umano e ha una relazione romantica Cersei, uno dei supereroi che fanno parte degli Eterni, che sarà interpretato da Gemma Chan. Tuttavia, sembra che Cersei sarà più affezionata a un altro eterno vivificante Richard Madden, un altro è apparso anche in “Game of Thrones”.

Kit Harington ha svolto il servizio di fan in un unico servizio tranne Insieme a film in totale Ha fornito dettagli della sua personalità enigmatica, anticipando il coinvolgimento di Cersei e Dean”.legame speciale‘, ma non riesce a evitare di confermare a Forse un triangolo amoroso. Riguardo a questo dubbio sul suo carattere, ammette: “Penso che alcune cose siano state dette su di lei dalla stampa, e non direi che molte di esse siano vere. Ma Ha una relazione anche con Cersei e il personaggio di Richard“, rivela.

Il Cavaliere Nero di Kit Harington

Per quanto riguarda il suo ruolo in questo progetto, Harrington parla di lui come “Il carattere umano della storia. Non è eterno. È una figura che lavora al Natural History Museum di Londra. Ma non è eterno: questa è la conclusione principale! “

quando si parla di Il futuro del cavaliere nero, l’attore ha anche condiviso le sue opinioni e speranze, che secondo lui potrebbero essere di grande importanza dopo il film: “Ho letto di chi potrebbe essere, o potrebbe essere. Quindi c’è una possibilità Il percorso più lungo. spero che tu ci creda punta dell’iceberg per il mio personaggio. Lo spero “.

Kit Harington su “The Eternal” | meraviglia

Harrington è anche onesto e quando gli è stato chiesto del suo futuro nel MCU ha ammesso: “Non lo so, sai? Sono all’oscuro come tutti gli altri. E cerco di non vivere troppo lontano nel futuro senza niente”.

Non importa se c’è un futuro per l’eternità o per il cavaliere nero, Chloe Chow Ha promesso che questo primo film sarebbe stato Grandi ricadute nell’universo Marvel. L’attesa è quasi finita perché ‘Eternals’ uscirà finalmente nelle sale da oggi 5 novembre.

