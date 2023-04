Kleavor arriva in Pokémon GO per i Raid di maggio 2023: tutti i dettagli dell’evento – Pokémon GO

Kleavor, un Pokémon Ascia, fa la sua prima apparizione in Pokémon GO durante il mese di maggio.

Continuiamo un altro mese in Pokémon GO con l’agenda di maggio 2023 e questa volta è il turno di un evento con un protagonista molto speciale. Si tratta di Clivori Pokémon Ascia che abbiamo incontrato in Pokémon Legends: Arceus su Nintendo Switch, che ora fanno la loro prima apparizione in un gioco Niantic. Pertanto, per non perdere alcun dettaglio, vi diciamo tutti i dettagli di seguito.

Come ottenere Kleavor in Pokémon GO

Clivor Sarà disponibile da oggi 6 maggio Dalle 11:00 alle 14:00 ora locale. Lo farebbe attraverso le sue incursioni a tre stelle, potendo apparire anche nella sua forma variante. Questa è una grande opportunità per ottenerlo, poiché al momento non c’è altro modo per farlo, dal momento che Scyther non può evolverlo in Pokémon GO al momento.

Durante questa celebrazione, possiamo anche contare su una serie di ricompense Di cui possiamo approfittare durante il periodo in cui dura:

Kleavor apparirà frequentemente nei raid a tre stelle.

Possiamo guadagnare fino a 5 pass raid giornalieri aggiuntivi facendo girare i dischi della palestra durante l’evento e fino a 2 ore dopo il suo termine.

Clever potrà apparire nella sua forma splendente.

Il limite del pass raid remoto sarà aumentato a 10.

Con tutte queste informazioni, ora possiamo organizzare il nostro programma per essere i migliori allenatori e uscire per catturare i Pokemon di Hisui. Questa è la migliore occasione per ottenere uno degli esemplari più interessanti. Puoi anche leggere tutte le notizie della saga Pokémon che ti raccontiamo e puoi anche commentarle con altri membri della community unendoti al Server Discord di 3DJuegos .

