Klinsmann promette di dominare l’Asia come allenatore della Corea del Sud

L’ex ct di Germania, Bayern Monaco e Stati Uniti sostituirà il portoghese Paulo Bento, che ha raggiunto gli ottavi di finale ai Mondiali in Qatar, dove ha perso 4-1 contro il Brasile.

“Penso che l’obiettivo fosse vincere la Coppa d’Asia. Vincere è l’obiettivo”, ha detto il 58enne ex capocannoniere all’aeroporto di Incheon, dove è stato accolto da una manciata di tifosi.

Ha aggiunto: “In Qatar hai dimostrato di poter battere i grandi paesi. Hai sconfitto il Portogallo in Qatar e quattro anni fa hai battuto la Germania, quindi puoi esibirti bene e questo è il nostro obiettivo”.

La loro prima partita sarà un’amichevole contro la Colombia il 24 marzo.

Come attaccante, Klinsmann ha avuto una carriera di successo con club come Inter, Tottenham e Bayern, ma alcuni sudcoreani mettono in dubbio il suo record di allenatore.

Ha allenato la nazionale tedesca nel 2004 e l’ha portata al terzo posto ai Mondiali del 2006 con la sua nazionale, perdendo in semifinale contro l’Italia, campionessa della Coppa del Mondo.

Successivamente ha diretto il Bayern Monaco e gli Stati Uniti.

Tre anni fa ha trascorso 10 settimane ad allenare l’Hertha Berlino in Bundesliga, la sua ultima squadra.

Ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con la Corea del Sud e si è detto “molto orgoglioso e molto privilegiato di avere questa opportunità di venire in Corea e lavorare con la squadra nazionale”.

La Coppa d’Asia si terrà in Qatar all’inizio del 2024.