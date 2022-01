Klopp pensa che Salah rimarrà al Liverpool

L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha espresso fiducia che Mohamed Salah firmerà un nuovo contratto con il club e avrà la stessa longevità nella sua carriera di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Salah, che ha ancora 18 mesi con il suo attuale contratto, sta negoziando un’estensione del suo contratto con il Liverpool ma non ha ricevuto quella che considera un’offerta accettabile.

In una recente intervista alla rivista GQ, il 29enne attaccante egiziano ha affermato di non chiedere “nessuna follia” e di voler essere riconosciuto per tutto ciò che ha contribuito al club.

Klopp ha detto di sentirsi “molto positivamente” di poter mantenere il titolo di capocannoniere della Premier League e che la lunga traiettoria degli attuali negoziati non era fuori dall’ordinario.

“So che Mo vuole restare. Vogliamo che Mo vada avanti. Queste cose richiedono tempo”, ha detto Klopp mercoledì. Non posso cambiarlo. Penso che siamo in una buona posizione”.

Salah può essere orgoglioso di dire che è il miglior giocatore della stagione. Il suo record di gol (16) e assist (9) lo porta in vantaggio in Premier League.

Ora gioca con l’Egitto nella Coppa delle Nazioni Africane. Ha vinto la Scarpa d’Oro – il premio di capocannoniere della Premier League – in due delle sue prime quattro stagioni con il Liverpool ed è sulla buona strada per vincerla di nuovo.

È anche conosciuto come un giocatore che dedica molto tempo al suo condizionamento fisico, motivo per cui Klopp crede che Salah rimarrà in forza fino all’età di 35 anni, come hanno fatto Messi e Cristiano.

“La sua personalità, la sua determinazione, il modo in cui si allena, la sua dedizione al lavoro”, ha detto Klopp. “Il suo atteggiamento è incredibile. È il primo ad arrivare e l’ultimo a partire. Abbina tutto”.