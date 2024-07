KO al Cholo, questo giocatore del Real Madrid parte finalmente per l’Italia: c’è l’accordo

Una delle squadre che sta cercando di rafforzarsi e di non rimanere indietro rispetto al suo più grande rivale, il Real Madrid. Si tratta dell’Atlético de Madrid di Solo Simeone, che sta dando la caccia aggressiva al mercato per aspiranti talenti.

Sembra che ci fossero loro dietro l’ex giocatore del Real Madrid che ha conquistato il cuore di tanti tifosi della squadra bianca, ci riferiamo al colombiano James Rodriguez.Ma alla fine il calciatore è più interessato a trasferirsi in Italia, soprattutto alla Lazio.

Certo, questo è un vero grattacapo per l’allenatore argentino Si aspettava di unirsi al talentuoso calciatore sudamericano, ma ora si ritrova a trasferirsi in Italia e deve cercare un’altra opportunità.

Non è andata come volevo

Alla fine questa integrazione si è rivelata impossibile per l’allenatore argentinoDato che il giocatore non ha alcuna intenzione di passare direttamente da una delle sue amate squadre ad una squadra odiata, Come sta il Real Madrid?

Adesso Simeone C’è un problema serio Sembrava contare molto sull’integrazione di questo colombiano per risolvere la prossima stagione Ora che non ha un elemento simile nel modello, può sostituirlo.

Dovresti tornare sul mercato per cercare un profilo simile ed evitare che questa situazione diventi più complicata, perché se non puoi attrezzarti Un po’ come il Real Madrid, sarà un incubo per i Colconeros affrontare la squadra più forte del mondo.

Questo vale per i bianchi

Ora più che mai, questa situazione con l’Atlético è più conveniente per il Real Madrid poiché dovrà commercializzare in modo aggressivo un profilo di giocatore. Forse dovranno pagare di più e un altro concorrente che vuole competere con loro dovrà rischiare le loro finanze.