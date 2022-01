Koei Tecmo annuncia giochi nel 2022 che mostreranno “il vero potenziale dell’azienda”

Una delle aziende che iniziano il 2022 e che pone grandi aspettative è Koi Tecmo. Dopo pochi mesi pubblicarono titoli come Remastered Project Zero: La Vergine delle Acque Nere o JRPG Riflessione blu: seconda luceQuest’anno presentano un pop-up Stranger’s Paradise: L’origine di Final Fantasy, ma hanno anche altri titoli in portafoglio, secondo la società giapponese, “Mostra il tuo vero potenziale“.

Di cosa si occupa Koei Tecmo

In un articolo che esamina cosa accadrà nell’industria giapponese durante l’anno 2022 che è appena iniziato, Koei Tecmo è uno dei leader in modo indiscutibile. Queste dichiarazioni, infatti, sono state rilasciate dal general manager dello studio, Yusuke Hayashi, che lo ha confermato Ci sono molti giochi che sono stati sviluppati per anniSarà annunciato nei prossimi mesi e “aprirà la strada al futuro dell’azienda”.





Hayashi ha chiarito, come abbiamo detto, che questi giochi “mostreranno un vero potenziale” e verranno mostrati tutti nel 2022. Ad esempio, il manager del Team Ninja Fumihiko Yasuda ha affermato che i fan possono aspettarsi giochi in futuro come Un titolo d’azione ambientato nell’era dei Tre Regni, così come un altro titolo attualmente diretto da.

Infine, il produttore di Fatal Frame -Project Zero da queste parti-, Yosuke Kikuchi, ha affermato che nel 2022 la sua squadra “Sarai sfidato a sviluppare qualcosa che non è mai stato fatto primaE mentre c’è ancora molto tempo per annunciarlo, lo studio è entusiasta di iniziare.

Koei Tecmo è stata un’azienda particolarmente prolifica ultimamente, poiché oltre a portarci i titoli di cui sopra, ne ha recentemente rilasciati altri come Samurai Warriors 5, nonché contenuti post-lancio per Hyrule Warriors: Age of Cataclysm su Nintendo Switch e Ninja Gaiden: Master Collection Una raccolta degli ultimi tre giochi con protagonista Ryo Hayabusa.

