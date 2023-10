Koeman inizia a preoccuparsi – AS.com

La situazione in cui si vede l’Olanda ogni volta che si guarda la classifica è spaventosa, ma in qualche modo fuorviante. Nonostante la Grecia sia in vantaggio di tre punti, la squadra di Koeman ha una partita da recuperare e ha la possibilità di qualificarsi Obiettivo medio Ha vinto 3-0. Ciò che peggiora le cose è che il prossimo e ultimo concorrente della Grecia sarà la Francia, mentre il prossimo e ultimo concorrente della Grecia sarà la Francia. arancia Avrà l’opportunità di segnare punti contro Irlanda (casa) e Gibilterra. Tuttavia, l’atmosfera nel focus olandese è tesa.

La partita di venerdì scorso contro la Francia è stata deludente e allo stesso tempo piena di speranza. Con tutte le sconfitte subite dalla Nazionale in questo tempo (Frenkie de Jong, Temper, De Ligt, Jacobo, Memphis…)Gli uomini di Koeman avevano una grande squadra come la Francia e… Giocatori inesperti come Reijnders o Hartman erano ad alto livello. Entrambi puntano a ripetersi stasera alle undici. La maggior parte lo farà. Stessa cosa per Vigorst, che ha terminato la partita infortunato e quindi non ha potuto allenarsi sabato, ma si è allenato ieri. Kuman ha confermato in conferenza stampa di essere pronto per giocare.

La Grecia ora sogna la qualificazione diretta. Entrambe le squadre si sono ora assicurate un posto agli spareggi grazie alle vittorie nei gironi della UEFA Nations League.Ma gli spareggi a marzo, con due pareggi in una partita, non importa a nessuno. Gli uomini di Poyet hanno bisogno di una vittoria oggi se vogliono il secondo posto. Non posso però garantirlo, ma sarà un passo importante. La vittoria per 3-0 in casa del PSV Eindhoven un mese fa non aiuta l’ottimismo. Quel giorno, il Dumfries era alle prese con un mal di testa e Xavi Simons lo ha reso disperato nel secondo tempo. Oggi saranno entrambe matricole.

classificazione Gruppo B La mia casa. B.J. S. con Me S 1 18 6 6 0 0 2 12 6 4 0 2 3 9 5 3 0 2 4 3 6 1 0 5 5 0 5 0 0 5 Gruppo B La mia casa. B.J. S. con Me S 1 18 6 6 0 0 2 12 6 4 0 2 3 9 5 3 0 2 4 3 6 1 0 5 5 0 5 0 0 5