Kojima spiega perché ha scelto Xbox per il suo prossimo gioco: “Gli altri pensavano che fossi pazzo”

Microsoft è stata la società che ha sostenuto Hideo Kojima quando il creatore giapponese ha suggerito l’idea che stava tramando per il suo prossimo videogioco. Entrambe le società hanno firmato un accordo di cooperazioneche si schiuderà con il lancio di una nuovissima proprietà intellettuale.

Secondo Kojima, il titolo che ha tra le mani è nella sua testa da qualche anno. nonostante Ho avuto conversazioni con persone diverse Editoriè stata Microsoft a dargli finalmente sì, lo voglio:

Un progetto a cui sto lavorando con Microsoft Ci penso da cinque o sei anni. Richiede un’infrastruttura che prima non era necessaria, quindi ne ho discusso con molte aziende diverse. Ho fatto le presentazioni, anche se pensavano che fossi pazzo. È stata Microsoft a capirlo e ora stiamo lavorando insieme al progetto, compresa la parte tecnologica”, ha aggiunto.

“Di solito mi annoio presto. Uno dei motivi per cui realizzo videogiochi da 30 anni è perché la nuova tecnologia sta sostituendo la vecchia tecnologia così rapidamente. La tecnologia utilizzata oggi non sarà utilizzata domani, quindi sono interessato a scoprire nuovi modi per aggiungere il nuovo “, ha spiegato. “Prendere la decisione sbagliata può, ovviamente, portare al fallimento. È un po’ come un programma spaziale in questo senso”.

Norman Reedus e Lea Seydoux in Death Stranding 2.

Quando ci saranno nuove informazioni?

Al di là Nominare un’overdoseil presunto nuovo progetto di Hideo Kojima, non si sa nulla del titolo che sta sviluppando per l’ecosistema Xbox. Kojima Productions utilizzerà la tecnologia cloud per incarnare le tue idee. Per quanto riguarda quando, al momento non ci sono date. Tuttavia, ho lasciato cadere che si sottometterà Maggiori informazioni nel 2023.

Kojima Productions È stato rivelato ai Game Awards il Primo rimorchio Da Death Stranding 2 (nome in codice) per PS5, un sequel che includerà anche i personaggi Norman Reedus (Sam Porter Bridger) e Lea Seydoux (Fragile).

