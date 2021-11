Konami sta ritirando diversi giochi Metal Gear Solid dalla vendita digitale in modo che alcune licenze possano essere rinnovate

Konami ha annunciato che Ritirata temporaneamente la vendita di diverse edizioni di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3 dagli store digitali. Questo ritiro, temporaneamente in linea di principio, è dovuto al fatto che la società ha bisogno di rinnovare le licenze di alcune serie d’archivio storico utilizzate nei giochi.

“Stiamo attualmente lavorando per rinnovare le licenze per alcune sequenze di archivio utilizzate nel gioco, quindi abbiamo preso la decisione temporanea di iniziare a sospendere la vendita di METAL GEAR SOLID 2, METAL GEAR SOLID 3 e tutti i prodotti che includono questi giochi nelle vetrine digitali di tutto il mondo con effetto 8 novembre 2021.“, è per spiegare Lavoro sul sito Konami.

Tutti i prodotti rimossi dai negozi a causa di questo fatto sono i seguenti:

Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty HD Edition, PS3 e PS Vita

Metal Gear Solid 3 Snake Eater HD Edition, PS3 e PS Vita

Metal Gear Solid HD Edition e PlayStation 3

Metal Gear Solid HD e PS Vita y Collezione PS Now

Metal Gear Solid HD Edition: 2 e 3 e Xbox 360

Metal Gear Solid Snake Eater 3D e Nintendo 3DS

Materiale Metal Gear Solid 2 su GOG.com

Metal Gear Solid 2 HD per SHIELD TV e Nvidia Shield

Metal Gear Solid 3 HD per SHIELD TV e Nvidia Shield

“Chiediamo sinceramente la vostra pazienza e comprensione mentre lavoriamo per rendere questi prodotti nuovamente disponibili per l’acquisto.‘ conclude la lettera. Non è stata fissata alcuna scadenza o data di fine per la vendita di nuovi giochi.

In altre notizie recenti riguardanti il ​​franchise di Metal Gear, i server di Metal Gear Solid V verranno chiusi per le versioni PS3 e Xbox 360. I DLC non saranno disponibili dal 30 novembre e si verificherà la chiusura completa. L’anno prossimo.

Dal momento che Konami non sta lavorando pubblicamente su Metal Gear Solid, Negli ultimi mesi sono aumentate le voci su un possibile remake di un classico. L’ultimo parlava di un possibile remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater.