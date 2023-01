Krejcikova e Siniakova hanno ripetuto il titolo e aggiunto sette titoli del Grande Slam

Barbora Krejcikova Katerina Siniakova ha fatto la storia domenica quando è diventata la prima coppia a vincere il titolo di doppio degli Australian Open dal 2013. Sarah Irani e Roberta Vinci ci sono riuscite. I cechi di 27 e 26 anni, rispettivamente, sono stati all’altezza delle aspettative come primi leader mondiali e leader mondiali. Le giapponesi Shono Aoyama e Ina Shibahara hanno vinto 6-3 6-4 in 89 minuti.

Krejcikova, testa di serie numero 2, e Siniakova, testa di serie numero 1, hanno già vinto sette titoli del Grande Slam in coppia. (Australian Open 2022 e 2023, Roland Garros 2018 e 2021, Wimbledon 2018 e 2022 e US Open 2022). Sono in linea 24 vittorie consecutive Da quando hanno vinto per la prima volta il titolo australiano lo scorso anno (non hanno giocato insieme a Parigi).

Hijikata e Cobbler, un orgoglio locale

Rinki Hijikata e Jason Kubler sono stati dichiarati campioni nel doppio maschile sabato, contro ogni pronostico.dove hanno giocato su invito del torneo e sono arrivati ​​in finale, avendo eliminato, tra gli altri, il numero uno olandese Wesley Koolhoff e il britannico Neil Skupsky Nelle stanze, e in spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio ZeballosL’ottava favorita in semifinale. In finale hanno prevalso 6-4 7-6(4) contro Hugo Nice del Monaco e Jan Zielinski della Polonia. Hijikata (21) e Kubler (29) non avevano giocato insieme fino a questo torneo.