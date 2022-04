Kristina Sotomayor, 3.000 km dall’Ucraina ad Aviles per parto: “Voglio continuare a giocare”

Sono state settimane molto difficili, ma ora Kristina Sotomayor-Dzhanhobekova Cerca di tornare alla normalità a poco a poco. Il giocatore ucraino del CB Oviedo, che è stato il miglior giocatore della Coppa Iberdrola 2020 e ha vinto la scorsa stagione il titolo di “Top Ten” nella divisione Honours, Ha viaggiato con suo marito e sua madre per più di 3.000 chilometri dalla sua città natale di Lipolis ad Aviles.

La nascita di suo figlio Samuel è stata la ragione principale che ha portato a “Christie”, Viene contattata anche dai suoi compagni di squadra, per contrastare questo viaggio in macchina con la sua famiglia. In Spagna cercano la calma per superare questi tempi difficili e iniziare una nuova fase.

Perché il 24 febbraio sarà un giorno che non dimenticherò mai. “Quando mi sono svegliato, ho scoperto che stavano bombardando aree al confine con la Russia e ho sentito sirene suonare ovunque (…). Non avrei mai pensato di sentire sirene del genere. Prima che tutto ciò accadesse, io e mio marito eravamo vivendo lì e stavamo pensando a Ritorno in Spagna o no, è stato allora che sono uscito dai calcoli e ho deciso di venire qui”, ha detto nei dati raccolti dalla Federazione spagnola di badminton.

Non avrei mai pensato di sentire simili sirene. È stato allora che sono uscito dai calcoli e abbiamo deciso di venire in Spagna Kristina Sotomayor-Dzhanhobekova, giocatrice del CB Oviedo

Iniziò quindi un viaggio di 3.000 chilometri per raggiungere Aviles, dove nacque suo figlio. “Abbiamo avuto il sostegno dell’ambasciata spagnola e sentiamo molto aiuto in generale dal paese, soprattutto quando hanno organizzato un pool di denaro per farci ricominciare a vivere qui”.

Ora, mentre si prende cura di suo figlio, Kristi segue lo sviluppo del conflitto e cerca di aiutarlo. “Ci sono molte organizzazioni che ora lavorano e aiutano il mio Paese. La mia collega Olena Bezshchasna, ad esempio, è una volontaria nel battaglione di difesa territoriale del comune di Obukhiv, nella regione di Kiev. (…). Raccolgono fondi, quindi penso che sia meglio poter collaborare con lei e il suo team su questa risorsa. “

Ora commentando suo figlio Samuel, “Ho ancora a che fare con i ruscelli, con poco riposo, notti insonni”, anche Dzhanhobekova contempla il suo ritorno a corte. “Voglio andare avanti, non sono una di quelle persone che pensano che tutto finisca con la maternità. Ho ancora il mio talento e voglio continuare a crescere come atleta”.