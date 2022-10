Kronopia “E-Sports è un membro vivente”

Noelia Forteconosciuto come Cronopia, è uno dei creatori di contenuti più influenti in Argentina nel suo paese. Come parte della nostra serie di interviste per il nostro 25° anniversario, ci siamo recati a Buenos Aires per incontrarla e, soprattutto, perché potesse darci il suo punto di vista su come si è sviluppata l’industria dei videogiochi nel suo paese.

Nintendo è stata la migliore nella linea di console di gioco

Parlando del tipo di console che si poteva trovare nella capitale argentina qualche anno fa, Chrono ci ha detto che all’epoca in cui doveva iniziare a giocare, le console disponibili erano per lo più versioni giapponesi di SNES, come il Super Famicom, anche se provenivano dai fan di SEGA Genesis.

Il suo videogioco preferito era Il Re Leone

Questo titolo, sebbene difficile, era il suo preferito perché era uno dei franchise Disney più trendy quando era giovane, anche se non lo portò a termine, ma anni dopo, Forte ci assicurò che avrebbe continuato a provare.

I negozi di video erano i luoghi in cui acquistavano i videogiochi

Come in paesi come gli Stati Uniti o il Messico, luoghi simili all’estinto Blockbuster erano dove poteva noleggiare o acquistare i suoi videogiochi preferiti. Gli affitti possono essere effettuati nella tua zona per pochi giorni, settimane o anche due settimane.

The Sims è il suo soprannome preferito

Noelia accompagna il videogioco sviluppato da Maxis durante tutti i suoi sviluppi, assicurandole che l’ha aiutata nei tempi in cui voleva solo divertirsi. Un altro dei suoi giochi preferiti è Digimon World, soprattutto perché lo ha aiutato a imparare l’inglese e, d’altra parte, ha adorato il primo Assassin’s Creed per essere un mondo aperto, cosa che lo ha portato a scoprire altre parti come The Witcher o The Legend of Zelda : Il respiro della natura.

PlayStation e PlayStation 2 hanno segnato una svolta nella sua vita

Dal punto di vista dei dispositivi di streaming, sono state le prime due console di Sony a suscitare la sua passione per i videogiochi, anche se attualmente si considera una giocatrice di computer.

Gli eSport sono stati una parte importante dell’Argentina a causa della passione del pubblico

Discutendo con Kronopia su ciò che ha commosso di più l’industria dei videogiochi nel suo paese, il creatore ha sottolineato che gli eSport sono particolarmente importanti nel territorio dell’Albiceleste per via della passione che il pubblico ci inietta, anche confrontandolo con quello. Vivi nel calcio.

Non siamo ancora arrivati ​​al punto in cui diciamo che i giochi fanno parte della nostra vita

Una delle parti più profonde della conversazione con il creatore è stata quando ho descritto ciò che manca a questo settore per finire per essere violato come qualcosa che non è solo una nicchia, la cosa interessante di questa parte è come scompone l’evoluzione dei videogiochi attraverso gli eSport, della democratizzazione attraverso gli smartphone.

riversare la sua passione

La narrativa degli e-sport è ciò che Kronopia considera aver definito la sua carriera nel settore ed è stata in grado di integrare con le trasmissioni in diretta, infatti, ha confermato che era complicato per lei giocare da sola e ora poter condividere un titolo con i suoi fan o le sue amicizie attraverso piattaforme come Discord is, che lo avvicina.

Immagina un futuro come Sword Art Online

A suo avviso, i videogiochi si adatteranno in modo tale da finire in qualcosa di simile alla serie anime attraverso la realtà virtuale.

Esports è un membro live

Custer ha sottolineato che, a differenza delle competizioni tradizionali, gli e-sport sono in continua evoluzione a causa di aggiornamenti, armi e persino delle regole stesse, e questo non è il caso di sport come il calcio che sono impegnativi per il loro genere. Deve essere costantemente aggiornato.

Kronopia ha attualmente oltre 14k follower Twitterlo stesso importo che hai dentro Instagram.