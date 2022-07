KRÜ contro il sindacato | Girone A finale VCT Masters Copenhagen dal vivo

Guarda la partita in diretta su Twitch

Aggiornamento della narrazione Guarda la narrazione completa

La seconda giornata del VCT Masters a Copenaghen ci porta un’altra grande qualificazione. Prima della partita di interesse, FPX e Xerxia si sono unite per chiudere il primo turno del Gruppo B, con la vittoria di FPX. Attualmente, I vincitori delle prime partite della A incontrano KRÜ e Guild, la squadra argentina contro il Koldamenta, unica rappresentativa spagnola.

Questo incontro sarà molto importante per il futuro del torneo, in quanto il vincitore si qualificherà ai playoff e l’altro dovrà affrontare il vincitore del LOUD contro l’Optic, le due squadre che hanno perso nei primi playoff. Sarà una battaglia divertente, tra la terza di VCT EMEA e la seconda di VCT LATAM. Il sindacato è arrivato con la batteria dopo la vittoria per 2-0, e KRÜ, che si è qualificato per il Masters con una vittoria sul NIP, ha lottato per sopraffare il campione brasiliano.

Era il giocatore più importante Mazino Dalla parte di KRU e Leo da Gilda. O no Gioca a ranger o iniziatori, siano essi Sage, Kay/O o Skyeè stato il più prezioso nella partita tra gli argentini e A voce alta, per le sue eccezionali prestazioni su tutte e tre le mappe. Leone, da parte sua, È l’iniziatore, di solito suona stracci, suffa o dissolvenza. Il giovane svedese si è distinto in questi colpi contro di lui VisivoE vedremo se sarà in grado di farlo anche contro KRÜ.