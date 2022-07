Kurt Russell in Godzilla su Apple TV +

Kurt Russell Sii una delle nuove stelle Serie A italiana Da Godzilla per + AppleTVE il Il progetto, annunciato all’inizio dell’anno con grande clamoreCosì I migliori registi della Marvel sono stati reclutati Per costruire la sua ambiziosa storia Verso di mostri. La produzione ha fatto molta strada In questi mesi, e ora sappiamo che oltre a Kurt Russell, Figlia di Wyatt Russell (Falcon e il Soldato d’Inverno) Condividi un poster con un personaggio di Hollywood (Vai ScreenRant).

MonsterVerse sarà ampliato in TV e i Russell saranno le grandi star

Kurt Russell non ha bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di una delle star di Hollywood più riconoscibili e speciali, come le star del cinema Tocca Little China, The Thing o Stargate Tra molti altri. White, da parte sua, sta iniziando a sfondare nella sua carriera hollywoodiana, recitando in progetti come sotto il comando del cielo O la già citata produzione Marvel, in cui interpretava John Walker/US Agent. Apple TV + ha voluto migliorare il proprio catalogo accaparrandosi i diritti su questo segmento TV di Verso di mostriLa storia del film, iniziato nel 2014 con riavvio Godzilla Gareth Edwards, un film che ha ricevuto recensioni per lo più positive e ha incassato oltre 524,9 milioni di dollari al botteghino mondiale. Questo successo apre la strada a più consegne Verso di mostriincluso Kong: Skull Island, Godzilla: King of Monsters e Godzilla vs. Kong dell’anno scorso, che è stato il vero successo delle licenze sia su HBO Max che sui cinema.

Nelle ultime settimane Confermato il film per il 2024, che riunisce di nuovo una scimmia gigante e una lucertola radioattiva, ampliando i miti delle licenze. Ma cosa ci dirà questa serie TV? Anche se non sappiamo quale ruolo giocherà Russell, lo sappiamo. La serie esplora il viaggio di una famiglia per scoprire i loro segreti sepolti da tempo e l’eredità che li collega all’organizzazione segreta nota come il Monarca.

La produzione avverrà dopo gli eventi Godzilla 2014, a Uno scenario in cui l’umanità affronta una nuova scioccante realtà che i mostri sono reali. Non sarebbe sorprendente, probabilmente, che la serie Apple avrebbe aiutato a riempire le uova tra il primo film di Verso di mostri S re dei mostri, per estendere il tempo in cui Monarch iniziò a guadagnare potere tra i governi e monitorare apertamente queste gigantesche creature. La nuova serie di Verso di mostri È una co-produzione tra TV leggendariacon il produttore esecutivo Chris Black (anche Mostrare) e si è rotto. Collaboreranno con Safehouse Pictures, nonché con Hiro Matsuoka e Takemasa Arita, i produttori esecutivi di Toho.