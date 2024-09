La Bajada del Canal pretende di trasformare questo spazio in un polmone verde per la città

Chiedere che il canale venga commutato su A “Marcia dei cittadini” E un “Corridoio Verde”. Questo è l’obiettivo della 42esima edizione del Discesa del canale. Un evento che unisce l’attività sportiva, sociale e ambientale, da anni, dei residenti Quartieri di Torero e San Jose Sono state avanzate proposte che trovano riscontro Piano di canali privatiNel tentativo di rendere questo spazio un parco lineare che integri spazi verdi, infrastrutture pedonali e aree ricreative.

Chiedono all’organizzazione di apportare migliorie al quartiere e di mantenere navigabili le barche

Questa attività ha visto un incremento dell’attività fin dalle prime ore del mattino Vicini e gruppi Impegnati nel miglioramento e nel recupero di questo luogo, la “ammollo” che, senza dubbio, ha contribuito a “alzare la voce per chiedere Miglioramenti del quartiere E mantenere Infrastrutture Ciò consente il movimento dentro Barche da diporto“.

Per gli organizzatori “Il Canale di Saragozza non è solo un elemento Valore storico e culturalema anche a Rifugio climatico In tempi di cambiamento e pieno potenziale per fornire a Polmone verde Alla città.”

Oltre alle richieste ambientali, i manifestanti quest’anno hanno sostenuto varie questioni sociali

Invitano l’organizzazione a condurre un “dialogo fluido e partecipativo con… DipartimentiSi rammaricano che “parchi come La Paz ed Emilio Lacambra siano sotto i riflettori e per questo motivo richiedono maggiore attenzione e miglioramenti urgenti”.

Inoltre Affermazioni ambientaliI manifestanti di quest’anno hanno sostenuto diversamente Ragioni sociali Come la libertà dei “Saragozza 6”, la difesa della sanità pubblica e dell’istruzione, il sostegno alla Legge Democratica sulla Memoria, così come la forte solidarietà con il popolo palestinese e l’appello alla giustizia sociale. Non sono mancate anche le richieste dei ragazzi che chiedono “meno compiti e più divertimento”.