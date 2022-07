La Banca centrale europea analizza la fine dell’era dei tassi di interesse negativi e li porta a 50 punti

Il Banca centrale europea (BCE) Studia questa settimana la possibilità Alzare i tassi di interesse di mezzo punto percentualeSuperare le sue aspettative, mentre ci provava Affrontare l’inflazione record in precedenza Aumenti significativi degli oneri finanziari in molte parti del mondo.

L’euro ha recuperato da un minimo di 20 anni contro il dollaro – durante il quale è sceso per un breve periodo dal valore del dollaro – dopo averlo appreso La Banca centrale europea sta valutando la possibilità di aumentare il tasso sui depositi Da -0,5% a zero nella riunione di giovedì.

Questa metrica supererà le aspettative della maggior parte degli economisti, da allora Banca centrale Dopo la sua ultima decisione all’inizio di giugno, ha detto di sì Intenzione di aumentare i tassi di interesse di 25 punti base.

Il Obbligazioni dell’Eurozona Sullo sfondo delle aspettative di un aumento più ampio del previsto degli oneri finanziari del settore pubblico nella regione.

Il Banca Centrale Europea Si occupa anche di I timori di un rallentamento economico e il Instabilità politica in Italiauno dei paesi più indebitati della regione, dove Il Presidente del Consiglio Mario Draghi Ha il sostegno di un grande partito.

mentre il Banca Centrale Europea prepararsi per Aumento degli oneri finanziariIl Banche sono già scesi Fornire prestiti alle imprese e alle famiglie nell’Eurozonaspecialmente in Italia S Franciacome riflesso di Diminuzione della propensione al rischio e il Alti costi di finanziamentosecondo l’indagine trimestrale di Banca Centrale Europea per i finanziatori.

in segno preoccupante per la crescita futura La domanda di prestiti alle imprese per finanziare gli investimenti è diminuita nel secondo trimestre indicando che potrebbero esserlo Rinviare gli investimenti nell’attuale contesto di incertezza “, Egli ha detto Banca Centrale EuropeaHa aggiunto che le banche prevedono di tagliare ulteriormente i prestiti nel terzo trimestre.

Discussione tra 25 membri del consiglio di amministrazione Banca centraleche inizia mercoledì, riflette Crescente preoccupazione per l’inflazione tardivache ha raggiunto il massimo storico nella zona euro dell’8,6% su base annua a giugno.

sarà Il primo aumento dei tassi della banca centrale in più di un decennioe Aumento di 50 punti base Terminerai un’esperienza di otto anni con tassi negativi. l’ultima volta è stato Banca Centrale Europea I tassi di interesse sono stati aumentati di 50 punti base nel giugno 2000.

“Il caso di un aumento del tasso di 50 punti base esiste da molto tempo e probabilmente la BCE avrebbe dovuto farlo molto tempo fa”, ha affermato Frederic Ducrozet, Head of Macro Research di Pictet Wealth Management. “Ma non è la decisione in sé che sarà un problema, è il suo tempismo e il modo in cui viene comunicato”.

Il giorno dopo la decisione di giovedì, è stato rilasciato un fascicolo Banca Centrale Europea Pubblicato l’ultimo sondaggio di previsori professionisti, che probabilmente lo dimostrerà Aspettative di inflazione a lungo termine sono sorti sui propri Obiettivo del 2%.. Lo ha detto Ducruzite Responsabile della fissazione dei tassi della Banca centrale europea Sanno già i risultati, questo potrebbe convincere alcuni di loro a farlo Scegli una tariffa più alta.

Alcuni membri del consiglio Banca Centrale Europea -compresi quelli di Balticidov’è il inflazione Si avvicina al 20%: hanno disertato Ha chiesto pubblicamente un aumento del tasso di 50 punti base. però, Nessuna decisione è stata presa e Banca Centrale Europea Ha rifiutato di commentare il piano per discutere di un aumento dei tassi più alto del previsto come riportato da Reuters.

più di banche centrali In tutto il mondo hanno reagito più velocemente di Banca Centrale Europea prima della continuità Aumento dell’inflazione – Poiché i prezzi dell’energia e dei generi alimentari sono aumentati a causa delle ripercussioni di L’invasione russa dell’UcrainaE molti hanno alzato i tassi di interesse più del previsto ultimamente.

Il Riserva federale Ha superato le proprie stime il mese scorso alzando i tassi di interesse di 75 punti base per la prima volta dal 1994, mentre la BNS ha sorpreso i mercati con un aumento di 50 punti base. Il mese scorso, la Bank of Canada ha aumentato i tassi di interesse di 100 punti base. la settimana scorsa.

dopo la pensione Banca Centrale Europea incontrarci Amsterdam Nell’ultimo mese il suo capo Cristina LagardeEgli ha detto “intende” aumentare i tassi di interesse di 25 punti base alla riunione di luglio e che possano caricarli in numero maggiore alla riunione di settembre se inflazione rimane alto.

Quando gli è stato chiesto in conferenza stampa il perché Banca Centrale Europea Sembra da escludere Aumento dei tassi di interesse di 50 punti base a luglioE il Lagarde “È una buona pratica, e in effetti la maggior parte delle banche centrali nel mondo lo stanno facendo, iniziare con un aumento significativo piuttosto che eccessivo e indicativo di un percorso”, ha affermato.

Tuttavia, in una conferenza Banca Centrale Europea Detenuto poche settimane dopo, ha detto che c’erano “ovvie circostanze in cui fagiano Non sarebbe appropriato” e che richiederebbero “rimuovere più rapidamente la flessibilità per eliminare i pericoli di una spirale che si autoavvera”.

Tra questi, l’a ‘Svincolate’ le aspettative di inflazione E la “perdita permanente di capacità economica” dovuta a Tagliare le forniture energetiche russe all’Europa.