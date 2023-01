La Banca centrale europea sta valutando la possibilità di richiedere un euro digitale se decide di crearne uno

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 gen 2023 – 16:07





BRUXELLES, 23 gennaio (EFE). – La Banca centrale europea (BCE) sta valutando la creazione di un’applicazione informatica che faciliterà l’implementazione delle operazioni di base con il futuro euro digitale, se questo progetto finalmente procede, è una decisione inaspettata a breve termine.

Lo ha spiegato il membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea incaricato dei lavori per valutare l’opportunità del lancio di un euro digitale, Fabio Panetta, presentandosi davanti alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

Ha spiegato: “L’Eurosistema sta studiando una nuova applicazione digitale per l’euro che include funzioni di pagamento di base potenziate dagli intermediari. Questa ‘applicazione’ garantirà che l’euro digitale sia riconosciuto come mezzo di pagamento su tutti i viaggi all’interno della zona euro”. .

Questa è una delle due “opzioni” che la Banca centrale europea sta valutando per favorire un uso conveniente di un possibile euro digitale. Il secondo motivo, ha osservato Panetta, è che le banche vigilate possono integrare gli euro digitali “nelle proprie piattaforme” in modo che i loro clienti possano accedere a tali fondi semplicemente utilizzando le app di soggetti che già conoscono.

L’obiettivo dell’istituzione emittente con queste possibilità è che l’euro digitale sia un “bene pubblico europeo facilmente accessibile a tutti i cittadini e le imprese”, perché “l’accessibilità universale e la facilità d’uso saranno fondamentali per svolgere il suo ruolo di un’ancora monetaria e soddisfare le aspettative delle persone.

“Per questo motivo vogliamo progettare un euro digitale con funzioni ‘online’ e ‘offline’ (con o senza connessione a Internet). Ciò consentirà di utilizzarlo per diversi tipi di utilizzo e offrire agli utenti diversi vantaggi”, ha discusso.

Riguardo ad alcune delle caratteristiche di un potenziale euro digitale, Panetta ha affermato che non sarebbe “mai una moneta programmabile” fermo restando che “si può decidere se consentire pagamenti automatici a condizioni predeterminate”.

Il membro italiano del comitato esecutivo della BCE ha affermato: “La BCE non porrà restrizioni su dove, quando e chi può pagare in euro digitali. Sarebbe equivalente a un buono e le banche centrali emetterebbero denaro, non buoni”.

Per quanto riguarda la segretezza associata ai pagamenti digitali in euro, osserva che l’istituto emittente suggerisce che l’Eurosistema non ha accesso ai dati personali, ma che sono gli Stati membri e i membri del Parlamento europeo a decidere il bilancio finale tra questo e altri obiettivi come come la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e all’evasione fiscale.

Infine, Panetta ha delineato i prossimi passi da compiere con questo progetto e ha sottolineato che la BCE, per il momento, proseguirà con la fase istruttoria che prevede di concludersi in autunno per decidere in quel momento se procedere con la fase realizzativa.

In ogni caso, l’italiano ha avvertito che passare alla fase successiva “non significa iniziare a emettere un euro digitale”, ma piuttosto che la fase di sviluppo e sperimentazione delle soluzioni tecniche necessarie inizierà “finalmente con la fornitura e la distribuzione del digitale euro se questa decisione sarà presa”.

“L’eventuale decisione del Consiglio direttivo (della Banca centrale europea) di avviare l’emissione di un euro digitale sarà presa in una fase successiva e solo dopo che la legislazione sarà stata adottata dal Parlamento (europeo) e dal Consiglio dell’Unione europea ( Stati membri)”, ha affermato. EFE

