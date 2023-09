La banca centrale ha acquistato 62 milioni di dollari sul mercato e ha raccolto più di 500 milioni di dollari a settembre

La BCRA deve integrare le valute liquide per aumentare le riserve.

Lui BCRA Ha cessato la sua partecipazione al mercato all’ingrosso b Acquisti per un valore di 62 milioni di dollariIn un round con aziende del settore spot per 417,1 milioni di dollari.

L’entità monetaria ha raggiunto 26 esecuzioni consecutive con un saldo di acquisto in MULC dalla svalutazione del 14 agosto, ottenendo token liquidi per un valore di 1.637 milioni di dollari nel periodo. Si tratta della serie di acquisti più lunga dal periodo maggio-luglio 2021.

Finora, nel mese di settembre, l’Autorità monetaria ha raccolto acquisti netti per circa 512 milioni di dollari. Nel corso del 2023, la Banca Centrale mantiene ancora un saldo netto negativo di circa 1.767 milioni di dollari a seguito del suo intervento nel mercato all’ingrosso.

“Per quanto riguarda la dinamica della quarta emissione di dollari di soia, osserviamo ancora una significativa disconnessione tra i volumi attivati ​​e le esportazioni effettivamente stabili, il che potrebbe significare un rafforzamento favorevole nei restanti giorni del programma”, hanno osservato. Investimenti di portafoglio personale.

“I programmi per aumentare le esportazioni accelerano sempre il processo di chiusura, quindi… Obiettivo raggiungibile. Da questo dipenderà la potenza di fuoco con cui la BCRA affronterà il complesso transito tra il 30 settembre e il 22 ottobre. “Secondo le nostre stime, le attività liquide totali, l’oro netto derivante dai futuri pagamenti al FMI e le riserve obbligatorie sui depositi in dollari ammontano a soli 1.103 milioni di dollari”.

Per quanto riguarda la liquidazione del dollaro della soia, Dante romanoIl professore e ricercatore presso il Centro per le imprese agricole e alimentari dell’Università Austral ritiene che “è difficile stimare l’entità del contributo in valuta estera perché, a differenza dei programmi precedenti, è regolato sullo stesso mercato degli altri prodotti, ma tenendo conto Considerando il valore di 530 dollari USA per tonnellata (FOB), si tratta di circa 1.300 milioni di dollari, di cui il 75% avrebbe dovuto essere ricevuto attraverso i canali consueti, ovvero circa 1.000 milioni di dollari.

Per il restante 25%, circa 300 milioni di dollari, gli esportatori hanno 45 giorni per disporre liberamente delle valute estere. Si presuppone che entrino attraverso il mercato “contanti con regolamento”.

“Ogni azienda deciderà in base alle proprie politiche finanziarie quando depositare questi soldi, ma la realtà è che i ‘conti liquidi’ – che all’inizio del programma erano vicini a 790 dollari – si sono avvicinati al minimo di 720 dollari per migliorare qualcosa negli ultimi mesi. ” giorni. Romano ha osservato che queste monete non entrano nelle riserve BCRA, ma generano un’offerta aggiuntiva che fa diminuire il tasso di cambio.

“Il reddito derivante dalle risorse del FMI viene gestito, vengono effettuati i pagamenti e una quantità limitata viene lasciata per l’intervento sul mercato dei cambi. Il FMI incoraggia le importazioni e aumenta il debito commerciale con i fornitori, i pagamenti per le importazioni non vengono effettuati e i SIRAS vengono respinti in proporzione al loro impatto sul sistema produttivo. Gli obiettivi di deficit fiscale, riserve ed emissioni non saranno raggiunti. Il Dipartimento delle Riserve è particolarmente esigente. Lui ha spiegato che il Fondo tornerà sulla scena alla fine di quest’anno per negoziare con la nuova amministrazione. Eduardo FracciaDirettore dell’Area Economica presso la IAE Business School, Austral University.

IL Prenotazioni Lunedì le entrate internazionali totali della banca centrale sono diminuite di 57 milioni di dollari, chiudendo a 27.468 milioni di dollari. Da inizio anno questo stock di asset è sceso di 17,13 miliardi di dollari, ovvero del 38,4%.