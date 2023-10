La banca centrale ha venduto 60 milioni di dollari sul mercato e le riserve sono diminuite nuovamente

Le riserve sono diminuite di circa 2 miliardi di dollari in meno di due mesi.

Sebbene oggi, mercoledì, il volume degli scambi nel settore contanti del mercato all’ingrosso sia diminuito di oltre 100 milioni di dollari, attestandosi a 292,2 milioni di dollari, la Banca Centrale è stata costretta a intervenire nuovamente per compensare un’offerta che non copre la domanda privata e aggravare il saldo negativo. . Per il mese di ottobre.

“Lui Oggi la BCRA ha contribuito con 60 milioni di dollari A causa della necessità del mercato dei cambi. Gustavo Quintana, operatore PR Corredores de Cambio. Ha detto: “Le autorità finanziarie hanno richiesto circa 34,4 milioni di dollari di obbligazioni alla Banca Centrale per supervisionare le risorse finanziarie tra oggi e domani per soddisfare le loro esigenze di liquidità”.

E così fino ad ora Ottobre BCRA ha registrato un fatturato netto di 873 milioni di dollari. L’entità monetaria ha registrato un saldo di vendita in nove delle undici sessioni operative di questo mese, nonostante l’estensione dello schema “Soia Dollaro 4”. Per tutto il 2023, la Banca Centrale mantiene inoltre un saldo netto negativo di circa 2.627 milioni di dollari a causa del suo intervento nel mercato all’ingrosso.

Lui La banca centrale ha acconsentito Scambia estensione Con la Cina per 47 miliardi di yuan, pari a 6,5 ​​miliardi di dollari, disponibili gratuitamente. Questo è stato concordato dopo un incontro Miguel Bessie Questa mattina con il suo omologo cinese, Pan Gong Sheng. In questo scenario altamente volatile, l’attivazione della nuova tranche è fondamentale per rafforzare l’intervento nell’economia Il dollaro parallelo e la gestione delle importazioni.

Presidente Alberto Fernández La Cina ha annunciato che il Paese “ancora una volta ha risposto alle nostre richieste e ha ampliato l’utilizzo dello swap per l’equivalente di 6,5 miliardi di dollari”. Allo stesso tempo, la banca centrale ha spiegato che lo yuan “può essere utilizzato per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del commercio bilaterale e di stabilizzazione dei mercati finanziari in Argentina”. A gennaio è stata attivata la prima tranche del valore di 35 miliardi di yuan e in questa occasione è stata immediatamente attivata la seconda tranche del valore di 47 miliardi di yuan. Sono presenti 82.000 milioni di yuan di “swap” per un totale di 130.000 milioni di yuan.

IL Prenotazioni Aggregato internazionale delle banche centrali Oggi è in calo di 193 milioni di dollari Ha chiuso a 24,797 milioni di dollari, l’importo più basso dal 22 agosto. Ieri l’importo è diminuito di altri 234 milioni di dollari. Nel corso del 2023, questo stock di attività diminuirà di 19.608 milioni, ovvero del 44%.

“La fuga di valuta estera attraverso vari rubinetti continua a moltiplicarsi, a un ritmo insostenibile, anche in mezzo a crescenti regolamentazioni, poiché la copertura sostenibile regna ancora sovrana soprattutto nell’attuale contesto politico ed economico incerto, motivo per cui devono pubblicare, – avverte l’economista. Le procedure elettorali arrivano con urgenza Gustavo Orso.

Esperti Valori dell’Auro Hanno avvertito di “un forte deterioramento dello stock di riserve”. Dall’inizio di ottobre sono caduti quasi 2.000 milioni di dollari. Dal MULC sono usciti solo 840 milioni di dollari.

Ministro dell’Economia Sergio Massa Mercoledì è stato annunciato che la prossima settimana verranno cancellate le scadenze con il Fondo monetario internazionale (Fondo monetario internazionale) “Affinché non ci sia incertezza” e ha sottolineato la necessità che la banca centrale intervenga sul mercato “contro coloro che hanno speculato contro la banca centrale o contro le riserve dell’Argentina negli ultimi mesi”.

Il Ministero dell’Economia, nell’ambito di un meccanismo istituito dal Fondo monetario internazionale, ha accettato di raggruppare le scadenze – versamenti in conto capitale – che erano dovute in date diverse nel mese di ottobre, alla fine del mese, il che aggiunge… 2,7 miliardi di dollari americani. In precedenza, il programma prevedeva che lunedì 9 sarebbero stati pagati 1.297 milioni di dollari; Lunedì 16 di questo mese circa 648 milioni di dollari e il 30 ottobre altri 682 milioni di dollari.

Il Tesoro ha inoltre scadenze residue in ottobre pari a 244 milioni di dollari per prestiti bilaterali, oltre agli obblighi che il governo Mendoza dovrà assumere per 112 milioni di dollari per obbligazioni con scadenza il 28.