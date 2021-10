La Banca d’Inghilterra dovrà lavorare per contenere l’inflazione: Billy

File foto del governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey in posa per una foto il primo giorno della sua nuova posizione presso la Banca centrale di Londra, Regno Unito. 16 marzo 2020. Tolga Akmen / Piscina via REUTERS

LONDRA (Reuters) – Il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey ha inviato domenica un nuovo segnale che la Banca d’Inghilterra si prepara ad alzare i tassi di interesse per la prima volta dall’inizio della crisi del coronavirus mentre aumentano i rischi di inflazione.

Bailey ha affermato di ritenere ancora che il recente balzo dell’inflazione sia temporaneo, ma l’aumento dei prezzi dell’energia lo accelererà e farà durare più a lungo l’aumento, aumentando il rischio di aspettative di inflazione più elevate.

“La politica monetaria non può risolvere i problemi dal lato dell’offerta, ma dovrà agire e deve agire se vediamo dei rischi, in particolare per l’inflazione a medio termine e le aspettative di inflazione a medio termine”, ha detto Bailey durante un programma. Tavola rotonda organizzata dal gruppo consultivo del G-30.

“Ecco perché noi della Banca d’Inghilterra abbiamo indicato, e questo è un altro di quei segnali, che dovremo agire”, ha detto. “Ma ovviamente quella decisione viene presa nei nostri incontri di politica monetaria”.

La Bank of England (BoE) prevede che il tasso di inflazione della Gran Bretagna supererà il 4%, più del doppio del suo obiettivo, poiché l’economia globale riapre dopo i blocchi imposti per rallentare la diffusione di COVID-19, causando forniture e carenza di personale e il prezzo di energia in aumento.

Gli investitori ipotizzano che la Banca d’Inghilterra diventerà la prima delle più grandi banche centrali del mondo ad aumentare i tassi di interesse, entro la fine dell’anno o all’inizio del 2022.

Bailey ha affermato che la domanda di lavoratori nel Regno Unito è stata più forte del previsto e che il numero di lavoratori giovani e anziani che lasciano il mercato del lavoro è aumentato.

“Sono preoccupato per la crescita dell’offerta di lavoro”, ha detto.

Ma Bailey ha aggiunto di non credere che ci fosse un “modello generale di pressione nel mercato del lavoro”, con salari in forte aumento in alcuni settori ma in misura minore in altri.

Ha anche affermato che i governi che cercano di prevenire future crisi della catena di approvvigionamento potrebbero imparare dal modo in cui i regolatori finanziari hanno risposto alla crisi finanziaria globale del 2007-2009, compresi i test regolari.

“Non sto dicendo che abbiamo una risposta magica per le catene di approvvigionamento in generale, ma penso che ci siano lezioni che abbiamo imparato in termini di resilienza che possono essere adattate, utilizzate e portate in qualche altro mercato, in particolare, per esempio, quando guardo la fonte di energia.”

(Segnalazione di William Schomberg; Montaggio in spagnolo di Ricardo Figueroa)