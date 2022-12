La Banca d’Italia si unisce alle critiche al bilancio del governo Meloni

della banca Italia Le azioni del governo italiano sono incoraggianti Uso del denarocompreso il sollevamento fino a 5.000 euro Il tetto ai pagamenti in contanti, rispetto agli attuali 2.000 euro, “potrebbe entrare in conflitto” con la spinta alla modernizzazione del Paese. Per ridurre l’evasione fiscale.

bozza di Bilancio 2023 Il governo italiano, guidato dal premier Giorgia Meloni, intende consentire anche agli imprenditori. Possibilità di rifiutare i pagamenti elettronici Operazioni inferiori a 60 euro e rinuncia a procedere con denunce fiscali per importi inferiori 1.000 euro Nei casi precedenti al 2015.

Al riguardo, Capo della Direzione Analisi Economiche Strutturali della Banca d’Italia, Fabrizio BalazonIl parlamento del paese ha sottolineato che le norme sui pagamenti in contanti e l’introduzione di alcuni eventi. Per ridurre il carico fiscale I contribuenti che non adempiono ai propri obblighi rischiano “di entrare in conflitto con la spinta verso la modernizzazione del Paese che incoraggia e promuove la necessità di proseguire il programma di ripresa e resilienza nazionale. Ridurre l’evasione fiscale“.

Questo fine settimana, secondo il ‘Financial Times’, la Meloni ha smentito che l’aumento del limite sui pagamenti in contanti stia contribuendo all’aumento delle frodi fiscali. “È sbagliato affermare che la capacità di utilizzare il denaro incoraggia l’evasione fiscale”, ha affermato domenica. “Una persona che vuole evitare, evita comunque”Ha finito.

La Meloni ha però ammesso che la proposta di esentare gli esercenti dall’accettare pagamenti digitali inferiori ai 60 euro è indicativa. può cambiare Per evitare la collisione BruxellesAveva invitato l’Italia a promuovere i pagamenti digitali come parte del suo piano di ripresa Covid.