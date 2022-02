La bandiera dominicana sventola in Italia

La bandiera della Repubblica Dominicana sventola per la prima volta questo 27 febbraio nella gloriosa città Piazza del Duomo Dalla città MilanoSu ItaliaCome riportato Ambasciata domenicana In quel territorio europeo.

In un comunicato si fa notare che questo traguardo sarà raggiunto per iniziativa dell’ambasciata in quella città. Arlene Pena dell’OrbeApprovato dal Comune.

Si prevede che questa massiccia manifestazione unirà un gran numero di persone domenicani I residenti possono mostrare con orgoglio rispetto per la patria.

“Durante l’esibizione, l’inno nazionale echeggerà a cappella e un meraviglioso ballo” flashmap “sarà ricordato dagli immigrati con la melodia della meringa”, aggiunge la nota.

Il console Pena ha espresso la sua commozione perché hanno potuto vedere la famiglia lì domenicaniDonne e bambini portano la bandiera tricolore

Ha insistito Ambasciata domenicana Su Milano Crea un precedente per promuovere i nostri valori, cultura e tradizioni nazionali.

“Allora ci è semplicemente venuto a conoscenza. ItaliaHa detto Jose Francisco Bena Gomez, la figlia più giovane del defunto leader.

Inoltre, ha sottolineato che la prima parata domenicana si svolgerà nei prossimi mesi ItaliaIl più grande evento a fare la storia in Europa.