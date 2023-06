La Basque Public School rivendica il suo spazio a Mungia

Migliaia di famiglie sono venute ieri a Mungia per festeggiare, il motto Gajonfesta La scuola pubblica basca sta dimostrando la sua importanza e richiede una spinta sociale e istituzionale. “È essenziale che le istituzioni sostengano questo sistema educativo”, ha osservato Asier Martínez in piazza CEIP Legarda, organizzatore di questa 30a edizione del Festival della scuola pubblica basca, che si svolgerà il prossimo anno nell’Urdaneta Ikastetxea de Ordizia.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il ministro dell’Istruzione del governo basco, Jokín Bildaratz, il presidente di Ehige, Arquitz Aporto, e il sindaco di Mongia, Aguir Izaguirre. “La scuola pubblica basca è un tesoro che ci viene incontro per prenderci cura, preservare e proteggere ognuno di noi. Spetta alle autorità fornire alla scuola pubblica e alla comunità educativa tutte le risorse necessarie per continuare a costruire una scuola pubblica basca di alta qualità scuola pubblica. Ha bisogno di un rafforzamento sociale e istituzionale”, ha aggiunto. : “Dobbiamo recuperare la battuta d’arresto che si è verificata negli ultimi anni nella scuola pubblica basca”.

In questo senso, ha osservato Bildaratz, negli ultimi 30 anni sono cambiate le metodologie e la tecnologia, così come i bisogni, gli obiettivi e le esigenze di una società “in continua evoluzione”. “Dobbiamo modernizzare tutto questo ed è qui che siamo ora”, ha osservato. Allo stesso modo, ha sottolineato la “solida base” e la forza assunta dalla scuola pubblica basca, cosa che “la nuova legge unirà e dimostrerà con i fatti”. “E questo progresso, come dico sempre, richiede impegno da parte di tutti. Dialogo, consenso e definizione degli obiettivi tra tutti”, ha aggiunto.

Il cancelliere ha evidenziato la “forza” della scuola pubblica basca e il suo futuro “forte” grazie alla nuova legge, che le consentirà di promuoverla e “trasformare” l’istruzione. Ha anche annunciato che il suo ministero prevede di investire quest’anno un totale di 77 milioni di euro in vari centri pubblici nei Paesi Baschi, mentre “fino al 2030 prevede di investire circa 800 milioni di euro”.

Pildaratz ha mostrato orgoglio per la scuola pubblica, che descrive come la “spina dorsale” del sistema educativo basco. Come ha sostenuto, la società non può essere compresa senza il lavoro che fa la Basque Public School ed è per questo che ha scelto “non solo di esaltarne l’importanza, ma di rafforzarla”.

Sostenendo che un’istruzione di qualità richiede edifici e risorse di alta qualità, ha sottolineato che il Ministero dell’Istruzione sta compiendo sforzi speciali per raggiungere questo obiettivo. “La nostra società ci richiede di andare avanti e so benissimo che è l’educazione a rafforzare la società. E all’interno della pubblica istruzione”, ha ripetuto.

Durante tutta la giornata, migliaia di ragazzi e ragazze e le loro famiglie hanno potuto divertirsi con gonfiabili, teatro, una varietà di laboratori e spettacoli di Pirritx, Porrotx eta Marimotots e membri del Go! azen, che anche lui non voleva perdersi la festa.

Cristina Domínguez, Pedro Romero, Soraya Kali e Sergio Zamacona sono arrivati ​​a Mongia da Santotxo, in tre autobus. “Abbiamo un sacco di gente della scuola”, hanno detto. Cerchiamo di venire ogni anno per sostenere la scuola pubblica e perché i bambini si divertono molto. Vedono l’ambiente e sono sopraffatti dall’importanza di questo sistema educativo e non dovrebbe essere lasciato da parte “, hanno riferito.

In coda per uno dei gonfiabili, Agurtzane Gutiérrez, Marimar Dacosta e Valentina Arango si stavano riparando all’ombra con i loro figli, che partecipavano per la prima volta a una festa della scuola pubblica basca. “Siamo di Portugalete e siamo venuti con la scuola per trascorrere una buona giornata e proclamare l’importanza di una buona scuola pubblica”, hanno detto. “Vogliamo divertirci e con Pirritx eta Porrotx, face painting e figure di gomma, sarà difficile per i bambini non divertirsi”, hanno sottolineato.

Oltre ai laboratori e alle attività per giovani, anziani e giovani, hanno potuto anche godersi il ritmo di Oxabi, Kilimak e STR nei centri pubblici del comune.