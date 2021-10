La BBC si arrese al poeta dopo una spettacolare introduzione contro l’Italia

quando Louis Enrique Ho deciso di chiamare Poeta Nonostante abbia giocato 288 minuti in sei partite con la prima squadra del Barcellona per la finale della Nations League, molti tifosi spagnoli hanno messo le mani sulla testa. L’allenatore asturiano ha però in serbo un’altra sorpresa. E ha iniziato il ragazzino in semifinale contro l’Italia, facendolo così Il calciatore più giovane della storia ad esordire con La Rose Solo 17 anni con 62 giorni.

I dubbi erano logici prima dell’inizio della partita, ma sia l’allenatore che il giocatore hanno tenuto la bocca chiusa. La Spagna ha disputato una delle migliori partite della sua storia recente e ha battuto l’Italia 1-2 a San Siro qualificandosi per la finale. Il poeta ha mostrato una personalità diversa dal suo coetaneo: Si muoveva, ascoltava la palla, faceva i passaggi ed era molto forte con gli avversari in tempo per farlo. Non era impressionato perché aveva il suo idolo davanti a sé. Marco Verratti.

Kavi controlla la palla ad un certo punto nella semifinale di Nations League contro l’Italia a San Siro il 6 ottobre. (Foto: Frank Fife/AFP/Getty Images).

Il giorno dopo il suo debutto, giornalisti e fan sono ancora stupiti dall’eccellente opera teatrale del poeta. Non solo in Spagna. Anche i giornali stranieri si sono arresi all’umorismo. La BBC ha dedicato un articolo sul proprio sito al giovane calciatore, Dicono che il talento che ha insegnato al Barcellona a Milano “lo ha portato a un livello superiore” e che era “scontato” e “intoccabile” davanti ai campioni d’Europa.

“Poeta: la brillante luce di Barcellona può essere il futuro della Spagna?” Dice il capo dell’informazione. La catena britannica ricorda la nomina di un’infermiera persiana della cava del Real Betis, e la cosa più notevole del suo gioco è che Il suo “modo di muoversi sull’erba” e “il suo tocco impressionante con entrambi i piedi”. Degno di nota anche il suo gioco tosto, “mercoledì si è presentato più volte contro le grandi avversarie”.

Nonostante i problemi finanziari del Barcellona, ​​dopo la partenza di Lionel Messi, dice “Il poeta fornisce la scintilla mancante” E mette in evidenza le loro ottime prestazioni contro Levante, Granada e Bayern Monaco.

“Con la sua carriera, il suo incredibile talento e il suo nome, Non sorprende che le persone si confrontino rapidamente con uno dei migliori giocatori formati a La Masa, la chiaveInsieme a Nico Gonzalez e Petrie, i media stanno finendo per credere che Xavi, Andres Iniesta e Sergio Busquets possano creare un poeta triangolo a Parigi.

La BBC non è stata l’unica ad arrendersi all’ultimo gioiello della Cava Barsa. Si legge molto sui social durante e dopo la partita contro l’Italia Siti web esclusivi e commenti dei fan d’oltreoceano con l’introduzione del poeta alla nazionale, Come disse Louis Enrique dopo l’incontro, era già “la corrente della Spagna”.

“Sintesi della prestazione del 17enne centrocampista Kavi con la Spagna”.

“Esordio internazionale in numeri del campione d’Europa contro l’Italia: 89% maestria, 68 tocchi, 53 passaggi, 7 falli, 2 volte superamento rivale, 1 lancio lungo, 1 punizione. 17 anni e 62 giorni.

Il 17enne si è difeso a centrocampo contro Giorgino e Verratti. C’è un gioiello nel Barcellona.

“Il poeta al centro della terra italiana”.

Video | La lezione di atletismo di un giovane giocatore mentre conforta il portiere della partita dopo una chiamata

