caduta rossa Sarà, quasi con probabilità aggregata, la prima grande esclusiva Xbox nel 2023. Sebbene ci siano dubbi sul fatto che il titolo Arkane Studios o Starfield sarà il primo ad arrivare sul mercato, le ultime parole del capo di Xbox Game Studios suggeriscono che Microsoft intende lanciare Redfall prima di StarfieldProprio come era stato originariamente previsto.

In effetti, informazioni recenti indicano che presto potremmo avere l’opportunità di testare a beta di redfallche avallerebbe le parole di Matt Booty, indicando un lancio più vicino a quello del gioco sviluppato da Bethesda.

La beta di Redfall potrebbe essere rilasciata a breve

Le voci sull’arrivo della beta di Redfall sono state alimentate dopo che Steam stesso era lo stesso Pubblicazione dell’EULArelativo all’accettazione dei Termini di servizio, dove è stata citata la possibilità di una versione beta associata a Zenimax e al gruppo Bethesda per un gioco che non è ancora arrivato sul mercato.

Date un’occhiata alle partite di gruppo in arrivo nel prossimo futuro, titolo da lui sviluppato Arkan Studios È il più vicino, quindi ha senso che se c’è una beta di Bethesda, riguardi la nuova avventura di vampiri creata dai genitori di Dishonored e Deathlopp.

Al momento non sono note ulteriori informazioni in merito, ma rimarremo vigili per informarti nel caso in cui una versione beta del titolo diventasse ufficiale, così come le date in cui sarà disponibile per tutti gli utenti in Spagna e America Latina.