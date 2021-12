La Biblioteca della contea di Cienfuegos sta recuperando uno spazio per gli anziani

Insieme alla Sala d’Arte della Biblioteca Provinciale Roberto García Valdes, il Presidente dell’Università Olga Hernández Guevara dell’Università Olga Hernández Guevara e uno dei progetti comunitari di quell’istituzione pubblica, l’attività delle nostre creazioni, discutendo e presentando una serie di diversi mestieri, in risposta alla celebrazione della Giornata dell’Operatore Culturale, della Giornata dell’Educatore e alla vigilia della vittoria rivoluzionaria cubana.

Bilqis Martinez, lo specialista presente, ha partecipato alla suddetta sedia, situata in Gassel Street in questa città come ospite speciale, insieme ad altri membri del progetto, lavoratori e assistenti.

Oltre all’esposizione di tessuti, grembiuli massonici, soprammobili realizzati con nature morte, borsette, origami, ecc., realizzati per lo più da donne, sono stati mostrati e recensiti alcuni fondi della Camera dell’Arte e della Musica corrispondenti a quest’area, soprattutto Una breve storia dell’artigianato a Cuba (1986) del Ministero della Cultura. Forma e tradizioni nell’artigianato popolare cubano, di Dennis Romero, e una guida per creare idee.

Marlini Muñoz Frias, responsabile del lavoro metodologico e dei rapporti tra il capo del bibliotecario, è stato lui a guidare l’incontro nei diversi dipartimenti, che di solito si chiama I ricordi di ieri. Soprattutto, è stato posto l’accento sul carattere delle donne cubane nella società e nell’educazione, così come hanno elogiato gli insegnanti di alfabetizzazione, con una delle opere di Lydia Frias Iglesias, vincitrice del concorso, al centro della discussione. . Storie di alfabetizzazione, chiamato nella sezione smart key del quotidiano gioventù ribelle.

Attraverso le nostre creazioni, “Roberto García” emerge come un’enclave pubblica di scambio e promozione artistica in questa città, che non dimentica uno dei settori sociali vulnerabili, che, insieme, sono i settori più visitati e accessibili dalla biblioteca oggi.