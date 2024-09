La Biblioteca di Los Angeles a West Adams celebra il suo spazio più grande finora

dentro Biblioteca di Los AngelesNella nuova sede di West Adams, una grande folla di famiglie multigenerazionali tace. La bibliotecaria pubblica di Anaheim Angelica Sauceda affronta un pubblico di giovani lettori desiderosi di ascoltare la storia bilingue di “La Siesta Perfecta”.

“È ora”, grida. È l’ora della storia.

E domenica, l’unica libreria per bambini di lingua spagnola di Los Angeles ha invitato i clienti a celebrare l’inaugurazione del suo negozio più grande di sempre. Nel 2012, le fondatrici Chiara Arroyo e Celine Navarrete hanno deciso di fornire titoli spagnoli importati di alta qualità alle scuole locali e alle famiglie bilingue. La loro nuova sede di 2.400 piedi quadrati rappresenta il momento che stavano aspettando con impazienza: la possibilità di riunire finalmente la loro comunità in uno spazio che funzioni per loro.

“Quando eravamo uno showroom solo su appuntamento, le persone bussavano sempre alla porta cercando di entrare. Quando abbiamo aperto un piccolo negozio, non avevamo abbastanza spazio per gli eventi”, ha detto Arroyo Outside spazio per muoversi.”

Domenica i bambini ascoltano le storie durante la favola alla LA Librería, dove i clienti sono stati invitati a festeggiare lo spazio più grande della biblioteca. (Sarahi Abayez/Los Angeles Times)

Arroyo e Navarrete si incontrarono per la prima volta alla scuola elementare dei loro figli, Edison Language Academy. Navarrete, professore di programmazione e sistemi informatici alla Cal State Dominguez Hills, in Messico, e Arroyo, un ex critico cinematografico spagnolo, si sono offerti volontari alla fiera del libro della scuola. Dato l’aspetto duale della scuola, ricordano quanto pochi libri fossero venduti in spagnolo.

“Ci ha sorpreso. Non ci è piaciuta molto la selezione. Alcuni (dei libri) contenevano errori o erano completi stereotipi”, ha detto Arroyo. “Dato il numero di persone a Los Angeles interessate a imparare lo spagnolo o crescere figli un ambiente multiculturale, era “Sorprendentemente, non ci sono libri in lingua spagnola nel programma bilingue”.

Le fondatrici di LA Librería, Chiara Arroyo e Céline Navarrete, durante una festa domenicale nel loro spazio più grande. Inizialmente gestivano la loro libreria in un ex parrucchiere. (Sarahi Abayez/Los Angeles Times)

Invece di lamentarti, agisci. Grazie alla competenza di Navarro in tecnologia e all’esperienza di Arroyo nel settore editoriale, i due sono stati in grado di raccogliere abbastanza libri per la fiera successiva, dove avevano il proprio tavolo di letteratura spagnola curata. Selezionando attentamente ogni storia, la coppia afferma di poter comprendere molto bene le esigenze del mercato e della comunità perché affrontano le stesse difficoltà con le proprie famiglie bilingui. Man mano che si spargeva la voce, iniziarono a vendere alle scuole di Los Angeles fino a diventare ufficialmente La Librería nel 2012.

Essendo genitori impegnati, i due non potevano impegnarsi a rimanere in negozio per otto ore al giorno, quindi hanno iniziato con un modello di showroom solo su appuntamento. Lavorava in un ex parrucchiere a West Adams e la domanda per la sua collezione continuava ad aumentare. Nel 2015 si stabilirono in un piccolo ufficio in centro a Washington Boulevard, dove poterono aprire una libreria dall’aspetto più tipico. Hanno iniziato a ospitare letture ed eventi, ma a causa del numero di persone presenti, dicono che lo spazio è diventato rapidamente insostenibile.

“Quando vendiamo a queste fiere, molte persone non sapevano che esistessero questi tipi di libri finché non li hanno visti. “Molte volte non sappiamo che sono disponibili in una città come Los Angeles e nella sua città scuole”, ha detto Arroyo. “Avere accesso a questi libri nella lingua della propria famiglia è enorme.” “Può aprire una discussione, soprattutto perché la lingua è stata così stigmatizzata in passato.”

Frugando tra gli scaffali con in braccio la figlia, la neo mamma Crystal Morales ricorda il suo rapporto con la lingua spagnola. A causa dell’emarginazione linguistica, gli è stato insegnato a comprendere la lingua dei suoi genitori, ma non l’ha mai parlata. Ora vive a La Verne e vuole assicurarsi che suo figlio parli fluentemente inglese e spagnolo.

“Non ricordo di avere libri in spagnolo nella mia casa d’infanzia, e ora direi che metà della biblioteca di casa è in spagnolo. Sono decisamente un ragazzino che non lo sa e non voglio che lo sappia mia figlia crescere come me”, ha detto Morales. “Ora lo spagnolo è molto popolare, e più “ero bilingue, il mio valore aumentava”.

Oggi LA Librería occupa una superficie di 2.400 piedi quadrati e il suo aspetto ibrido è in parte moderno e in parte vecchia facciata. Con vetrine e scaffali in legno grezzo, il negozio è pieno di tutto, dai graphic novel ai libri illustrati alle antologie di poesie e romanzi per adulti: una nuova avventura per il duo. Con oltre 250 editori nel suo catalogo, il negozio dà priorità a una selezione specificatamente indirizzata agli spagnoli di Los Angeles fino ai 15 anni.

Abbiamo imparato che l’industria del libro mette i latini nella stessa scatola e noi stiamo cercando di fare il contrario. “Stiamo cercando di rappresentare e diversificare la squadra”, ha detto Navarrete. “Non conoscono la diversità che esiste in America Latina. “Volevamo rifletterla nella collezione.”

Avery Johnson, 3 anni, legge un libro da LA Librería. (Sarahi Abayez/Los Angeles Times)

Sheila Pastor, insegnante di spagnolo a Santa Monica, aveva appena cominciato a curiosare tra gli scaffali e aveva già con sé quattro libri. Avendo insegnato spagnolo per più di un decennio, l’insegnante dice che raramente trova una risorsa così diversificata e accessibile come LA Librería. Ha intenzione di portare i suoi studenti nelle prossime settimane a provare in prima persona il negozio e a partecipare ad alcuni workshop.

“In passato, non sono riuscita a trovare molte risorse, quindi spesso ne creo di mie con giochi da tavolo e cose del genere”, ha detto. “Mi piace vedere che c’è qualcosa per tutti. Ci sono libri enormi con grandi immagini per i più piccoli e storie che anche gli adulti adoreranno.”

Sfogliando la vasta collezione, i visitatori possono trovare storie provenienti da quasi tutti i paesi dell’America Latina e persino alcune nelle lingue indigene come il nahuatl e lo zapoteco.

“Quando vai in una libreria in Messico, non chiedi se hanno un libro di un altro paese. Gli altri negozi non si preoccupano davvero di altri posti, ma questo è ciò che rende unica Los Angeles”, ha detto Arroyo.

In futuro, Arroyo e Navarrete intendono espandere la programmazione dei workshop di LA Librería, ospitare eventi di sviluppo professionale e continuare ad aggiungere più editori alle loro selezioni. Mentre continuano ad affermarsi come centro comunitario, la rappresentazione letteraria rimane il loro obiettivo.

“La gente vuole libri dai loro paesi”, ha detto Navarrete. “Siamo fiduciosi nel dirvi che questo è il nostro impegno”.