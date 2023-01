La Biblioteca Miguel Hernandez ha riaperto dopo aver migliorato lo spazio per i bambini

consulente bibliotecario, Eva Garciaha annunciato la riapertura della Biblioteca Miguel Hernandez, dopo aver completato il miglioramento dello spazio di lettura dei bambini nelle sue strutture e il lancio di sei nuove postazioni per la consultazione pubblica.

A questo si aggiunge la riapertura avvenuta il 16 gennaio, quando La Biblioteca La Paz ha riaperto dopo il periodo natalizio.

Gli interventi della Biblioteca Miguel Hernandez hanno incluso il rinnovamento degli scaffali con l’obiettivo di sfruttare meglio lo spazio, fornire più luce a quest’area e un migliore comfort, soprattutto per i più piccoli.

direttore della biblioteca, Francesco Garciaha sottolineato un investimento di oltre 13.000 euro, che è stato destinato alla sostituzione degli scaffali e all’acquisto di mobili per la “bebeteca”, costituiti da sedie e tavoli adattati alle dimensioni dei più piccoli utenti delle strutture e incorporando cuscini, anche adattato al palazzo.

I mobili rimossi dalla biblioteca sono stati donati all’AMIF, che li utilizzerà per allestire i propri locali, in un lavoro di collaborazione e restauro che ha cercato di dare una seconda vita a oggetti che, pur non rispondendo alle esigenze di una biblioteca, erano sì in buono stato forma.

Computer

Oltre alle nuove librerie, che hanno permesso di riconfigurare lo spazio di lettura e consulenza per i ragazzi, la biblioteca è stata dotata anche di sei nuovi terminali per la consultazione generale.

Il sindaco della biblioteca, che è anche responsabile dell’ufficio informatico del Comune, ha sottolineato che “è stato completato il rinnovamento dei computer, che sarà ovviamente vantaggioso per gli utenti che avranno attrezzature più veloci e con funzionalità migliori”.

L’investimento in mobili deve essere aggiunto al costo dei nuovi computer già disponibili per gli utenti della biblioteca.