Sebbene l’infezione da virus corona non ci abbia permesso di godere dell’agenda culturale prodotta dalla Birmania La capitale della cultura italiana Entro il 2020, È arrivato il momento della vendetta, dandoti il ​​meritato arrivo. Se cerchi un viaggio comodo, vicino ma diverso, dove non sprofonda ma con programmi giornalieri, Insieme a Birmania L’avresti inchiodato alla testa.

Appassionati di questa città del nord dell’Emilia-Romagna, Situato in meno di due ore MilanoVi racconteranno i quadri di Parmigiano, Gorgezio e degli studenti universitari che si radunano per le sue strade di ciottoli. La necessità di cambiare gli ingorghi delle biciclette e l’urgenza della curiosità come formula per mescolarsi con la gente del posto. Qualsiasi sforzo per migliorare un obiettivo in cui ci sono i requisiti è piccolo Troppa arte e troppa pasta Chiediamo per qualsiasi viaggio in Italia.

Duomo, Palazzo della Pilotta, Teatro Fornes… Molti indirizzi sono diventati obbligatori, ma la Birmania ha la taglia giusta per fare tutto In un fine settimana. Hai due giorni in meno? Come le città, lascia che questo sia il punto di partenza perfetto per una grande avventura Modena e Cremona.

Cosa vedere in Birmania: Diomos e monasteri

Piazza del Diomo con la cattedrale e il battesimo della Birmania. Peter AdamsGetty Images

Partire dal cuore della Birmania è farlo Diomo. La cattedrale, costruita all’inizio del XII secolo, è dedicata alla congettura e lo confermiamo mentre ci sediamo Dipinto di Correzio Nella cupola circa 300 anni dopo. Sebbene la cattedrale dovesse essere progettata con due torri, vediamo una grande torre in piedi da sola di fronte ad essa. È a pochi metri Battesimo Marmo rosa, che mostra i primi pennelli gotici e contiene un’altra interessante vista del murale all’interno.

Santa Lucia, Santisima Anunchiada… Le chiese birmane devono essere conosciute dall’interno. Se andiamo in giro per la cattedrale verremo e ci uniremo Monastero San Giovanni Evangelista, dove si oppone anche al marchio artistico di Correggio. Il tridente dei capolavori del pittore italiano Monastero di San Paolo, Famoso per le cicatrici che adornano l’armadio della camera di Abes Giovanna de Piacenza. La scena è completata in modo tale che i personaggi mitici siano dipinti e assomiglino a pass-rilievi.

Questo contenuto è stato importato da Instagram. Puoi trovare lo stesso contenuto in un altro formato o trovare maggiori informazioni sul loro sito web.

Palazzo della Pilotta o Detro Fornis

Se c’è qualcosa nell’ammassare tanti monumenti in pochi metri quadrati, bisogna sempre stare attenti. A pochi passi da San Paolo e siamo arrivati ​​e ci siamo uniti Palazzo della Pilotta. Ci sono numerosi musei in Birmania, ma non c’è nulla che assomigli a questo complesso monumentale che la famiglia Fornes fece costruire durante il loro Ducato. Gli appassionati d’arte possono trovare qui il loro paradiso particolare Collezione Nazionale della Birmania, Con opere di Correggio, Beato Angelico, Van Dyck o El Greco. si fonde Museo Archeologico, Con frammenti dell’antico Egitto e dell’epoca romana, è bellissimo Teatro Fornes, Un gioiello di architettura, protagonista assoluto del legno, e Biblioteca Palatina.

Collezione Nazionale della Birmania nel Palacio de la Pilotta.Getty Images

Musei della Birmania

In Birmania possiamo attraversare i confini Museo di Arte Cinese ed Etnologia E festeggia la musica Casa del suono O entrare nel luogo di nascita di un famoso direttore d’orchestra Arturo Toscanini. L’arte riempie le stanze dei corridoi Galleria di immagini di Stuart, Con un importante modello dal XIV al XIX secolo, e trasformato nel fascino di Maria Luigia e Napoleone d’Asburgo. Museo Lombardia. Il Museo Podoniano, la più antica tipografia d’Italia, ci spiega l’importanza della Birmania in questa impresa, e se non volete creare un percorso attraverso le città vicine per stuzzicare il vostro appetito, i Musei del Parmigiano, della Pasta, del Prosciutto… Compilato di seguito Museo del Cibo Sono la tua rovina.

Questo contenuto è stato importato da Instagram. Puoi trovare lo stesso contenuto in un altro formato o trovare maggiori informazioni sul loro sito web.

Palacios e Giuseppe Verdi in Birmania



Attraversiamo il confine e cambiamo sponda puente Giuseppe Verdi Perdersi nel parco Palazzo Ducale; Attraversa i suoi sentieri e ammira le sue statue fino al lago. Questo è ciò che devi fare in Birmania, sfogliare ed esplorare i secoli di storia che riflettono la rilevanza politica del Ducato di Birmania. Come avrai già notato, questa sezione non nasconde la sua debolezza Giuseppe Verdi. Il figliol prodigo, nato nella vicina Le Rongcol, ha in Birmania un festival di musica tradizionale che porta il suo nome e un monumento davanti a lui. Palazzo della Pilotta.

Giardini del Palazzo Ducale di Pharma. Frutta e verduraGetty Images

Continuiamo a vagare in un altro angolo del nostro preferito nelle strade scolpite della Birmania piazza Caribaldi, Con una statua che rende omaggio a questa persona importante nell’integrazione del Paese. Siamo nelle sue zone più trafficate, attraverso le terrazze e nelle vetrine Casa del Governatore Allo stesso tempo stanno germogliando la maggior parte delle strade commerciali Scommercio repubblicano.

Republic Street in Birmania. Julian Elliott.Getty Images

Un gradino nascosto dietro una facciata in mattoni ne svela la prosperità Basilica di Santa Maria di Stecotta, Con un altare bagnato d’oro Conferenza di San ThiburgioLa migliore espressione del Barocco in Birmania.

Dove mangiare in Birmania

Annunciato La città creativa della gastronomia È un centro di molti eccellenti sapori italiani, come il birmano, dall’UNESCO Queso Formigiano Regiano o Prosciutto di Birmania. Salsicce come il guladello di gibello o il salame felino, i pomodori, la pasta – che è la culla dell’iconica barilla – raggiungono qui la massima espressione. Se provarli tutti è una domanda, prenota un programma Tradoria dell’arbitratoOltre a gustare un luogo vero e la sua pasta fresca, possiamo anche mettere in pericolo la Birmania, un altro classico che sorprende molto nella carne di cavallo.

Rimani sintonizzato Forchetta, “La storia d’amore tra la Birmania e il Mediterraneo” dove Fish è solo il protagonista e ha un bellissimo patio per godersi notti calde.

Questo contenuto è stato importato da Instagram. Puoi trovare lo stesso contenuto in un altro formato o trovare maggiori informazioni sul loro sito web.

Se cerchi un capolavoro di pizza ben preparata, in Da Luca Hai tutti i generi che puoi immaginare. Come culmine, è necessario provare i gelati artigianali Jiolla.

Questo contenuto è stato importato da Instagram. Puoi trovare lo stesso contenuto in un altro formato o trovare maggiori informazioni sul loro sito web.

Cosa vedere vicino alla Birmania

Come da Un viaggio in Toscana Ad ogni modo, la Birmania è circondata da bei villaggi, paesaggi buccali e fortezze, che ci invitano a prolungare il nostro soggiorno. Sarebbe un buon piano per andare sulla strada e raggiungere in mezz’ora Colorno Guarda il tuo Palazzo Ducale, Noto anche come Duca di Versailles di Birmania. Per quanto riguarda i castelli, lo troveremo in soli 30 minuti Forte Torrichiara, Sebbene non sia limitato a quell’area: Partito e Fontanellato Hanno dei modelli bellissimi.

Duomo di Cremona. Sierra SalvadoriGetty Images

Aspettando un’ora Cremona, Famoso per la sua capacità di maneggiare i migliori violini del mondo, oltre che per la sua maestosa cattedrale, battesimo e sigillo del campanile Piazza del Municipio. Ci vorrà più tempo per vincere Modena, Una bellezza ricca di storia e architettura – sì, aceto – merita la nostra visita.

Questo contenuto è creato e gestito da terze parti e viene importato in questa pagina per fornire agli utenti i loro indirizzi e-mail. Puoi trovare maggiori informazioni su questo e contenuti simili su piano.io.