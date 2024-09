La Bolivia deve ancora ripagare il debito estero

Ha aggiunto che in quella data, cioè 24 ore prima della scadenza stabilita, ha aggiunto a questo deposito 1,51 milioni di valuta statunitense, pari al 75% dell’obbligo di servizio del debito estero previsto per l’anno in corso.

“Non abbiamo smesso di pagare. La Bolivia si adegua e segue gli sviluppi”, ha aggiunto, negando le dichiarazioni dei politici dell’opposizione che annunciavano presunte inadempienze.

Il 20 settembre è scaduto il termine per spendere 22 milioni di dollari, una cifra che lo Stato plurinazionale non è stato in grado di rispettare, secondo i portavoce dell’opposizione e alcuni media rilevanti.

Tuttavia, “questo impegno è stato pagato prima del previsto”, ha confermato il Montenegro in un comunicato istituzionale, precisamente giovedì 19 settembre.

L’importo di 190 milioni di dollari di debito estero corrisponde al mese in corso, e 114 (60 punti percentuali) di quanto previsto in questi 30 giorni sono già stati cancellati.

Ha confermato che i restanti 76 milioni saranno onorati entro il 30 di questo mese.

Il titolo criticava le dichiarazioni dei politici dell’opposizione sulla possibilità del mancato pagamento, perché “generano effetti negativi e incidono negativamente sull’economia boliviana”, oltre a generare sensibilità inutili che incidono sull’immagine del paese.

D’altra parte, il proprietario ha sottolineato che l’aumento delle riserve internazionali nette, pari a 1.957 milioni di dollari, e il flusso delle esportazioni, sono due garanzie che la Bolivia non fallirà nei pagamenti.

Per incoraggiare gli esportatori a importare valuta estera nell’economia nazionale, il presidente Luis Arce ha annunciato mercoledì scorso l’approvazione del Decreto Supremo (DS) che rende possibile la restituzione immediata dei certificati di rimborso fiscale (Cedeim) sulla base di uno schema agile.

Ha spiegato che con questa misura ci sarà un maggiore flusso di valuta a beneficio del Paese.

Lui ha insistito affinché questa decisione fosse approvata come parte dell’impegno del governo nel Dialogo Nazionale sull’Economia e la Produzione con i settori produttivi e la comunità imprenditoriale privata del paese.

Da parte sua, il Montenegro ha spiegato che con un piano rapido e tempestivo per la restituzione dei sedim, l’ispezione non durerà più di 180 giorni.

Pertanto, gli esportatori saranno in grado di assorbire le loro valute in proporzioni specifiche, ad esempio, per il settore agroindustriale al 73%, per l’estrazione dei metalli a 70 punti percentuali e per il settore industriale e altri settori a 60 unità su 100.

