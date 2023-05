La Borsa di Buenos Aires chiude in leggero ribasso dello 0,29%.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2023 – 21:59







Buenos Aires, 15 maggio (EFE). – L’indice S&P Merval delle azioni delle principali società quotate alla Borsa di Buenos Aires ha chiuso lunedì con un risultato negativo dello 0,29%, attestandosi a 320.582,83 punti base, dopo 5 tornate consecutive in positivo.

Nel frattempo, l’indice generale S&P BYMA ha chiuso la giornata a 13.422.919,59 unità, in leggero calo dello 0,27%.

Il giro d’affari in giacenze è stato di 5.856,4 milioni di pesos (circa 26,5 milioni di dollari/24,05 milioni di euro), con un saldo di 37 aumenti, 26 decrementi e 8 fogli invariati nel consiglio generale.

Tra le società leader, le azioni che sono salite di più sono state Banco BBVA Argentina (2,69%), Cresud (2,64%) e Transportadora de Gas del Norte (2,47%).

Al contrario, le azioni di Transportadora de Gas del Sur (-3,01%), Grupo Financiero Galicia (-1,94%) e Bolsas y Mercados Argentinos (-1,44%) hanno chiuso in territorio negativo.

Nel frattempo, l’Argentine State Risk Index è salito di 0,1 a 2.587 punti base, mentre nel mercato valutario ufficiale il prezzo del dollaro USA è salito di 1,50 pesos nella banca statale Bank Nación, a 230 pesos per l’acquisto e 240 pesos per la vendita. Il mercato all’ingrosso e all’ingrosso ha chiuso a 230,70 pesos.

Da parte sua, il mercato non ufficiale della valuta statunitense è aumentato di 9 pesos, raggiungendo i 483 per unità in vendita, ei cosiddetti dollari finanziari hanno lavorato lunedì con una tendenza al rialzo.

La “liquidazione calcolata” del dollaro (CCL, che consiste nell’acquistare azioni o obbligazioni localmente in pesos argentini e venderle in cambio di dollari a Wall Street) è salita dello 0,8% a 472,71 pesos per unità.

La “borsa del dollaro” o “dollaro europeo” (che si ottiene acquistando beni quotati in pesos e dollari, che vengono pagati in pesos quando acquistati e venduti in dollari sul mercato azionario argentino) è salita dello 0,8%, a 437,66 pesos per unità. EFE

