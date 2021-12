La borsa di San Paolo chiude in verde grazie all’impulso di Embraer

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 dicembre 2021 – 21:44

San Paolo, 21 dicembre (EFE). – Il mercato azionario di San Paolo è aumentato dello 0,46% questo martedì, sostenuto dalle azioni della società brasiliana Embraer, che sono aumentate del 16% dopo aver annunciato che la sua controllata “Flying Cars” inizierà a Wall Street attraverso una “SPAC”.

La scala Ibovespa, lo standard del parquet, si è chiusa con 105499 punti, in un contesto internazionale ancora complicato da rinnovate preoccupazioni per la variante omicron del virus Corona, che avanza in Europa e comincia a diffondersi silenziosamente in Brasile.

Tuttavia, l’episodio brasiliano non è riuscito a invertire il calo del 2,03% di lunedì, quando anche i principali luoghi del mondo hanno chiuso con pesanti perdite a causa delle nuove restrizioni imposte in alcuni paesi europei per fermare Omicron.

In questo scenario inaspettato e volatile, il più grande beneficiario della sessione di martedì è stato il settore dell’aviazione, con Embraer in testa ai guadagni dell’indice di San Paolo.

Le azioni ordinarie del produttore di aeromobili brasiliano sono aumentate del 16,02%.

Questo aumento arriva lo stesso giorno in cui Hawa, una delle sue controllate, ha annunciato che sarà offerto in sottoscrizione pubblica alla Borsa di New York attraverso “SPAC”, che include la sua fusione con la società americana Zanite.

Eve ha stipulato un “accordo definitivo di aggregazione aziendale” con Zanite, presentandosi come una Special Purpose Acquisition Company (SPAC), che mira ad aumentare il capitale pubblico per un acquisto o fusione con un’altra società.

Da questa fusione nascerà la Eve Holding Company, che sarà controllata da Embraer e sarà quotata al New York Stock Exchange.

Eve è una società di trasporto aereo urbano creata da Embraer e sviluppa la produzione di un modello elettrico di decollo e atterraggio verticale (“eVTOL”), o cosiddetto modello di “auto volanti”.

Oltre a Embraer, anche le compagnie aeree brasiliane Azul e Gol sono avanzate su Ibovespa, rimbalzando i loro titoli rispettivamente del 7,9% e del 5,1%.

E Alpargatas ha registrato la perdita maggiore (-4,4%), proprietario del marchio Havaianas, dopo aver annunciato l’acquisto del 49,9% delle azioni della società americana di moda sostenibile di Rothy’s, per 475 milioni di dollari.

Il volume degli scambi alla Borsa di San Paolo ha superato i 20.400 milioni di reais (circa 3.550 milioni di dollari) per un totale di 3.164.311 transazioni, secondo i risultati preliminari.

Sul mercato dei cambi, il dollaro USA è sceso leggermente dello 0,04% e ha chiuso a 5738 SAR per compravendite, al cambio commerciale brasiliano. EFE

cm/cpy

© EFE 2021. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di EFE SA, è espressamente vietata.